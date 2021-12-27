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NEWSru.co.il :: Здоровье27 декабря 2021 г., 20:43

Минздрав рекомендует делать "бустерную" прививку через три месяца после второй прививки

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Минздрав рекомендует делать "бустерную" прививку через три месяца после второй прививки

В понедельник, 27 декабря, министерство здравоохранение распорядилось изменить график вакцинации от коронавируса, сократив интервал между второй и третьей дозами прививки.

В сообщении минздрава говорится: "лицам, не сделавшим "бустерную" прививку, рекомендуется сделать третью прививку через три месяца, а не через пять месяцев, после прививки второй дозой".

Пресс-служба министерства здравоохранения обращает внимание на то, что данные заболеваемости в Израиле и в других странах свидетельствуют о росте числа инфицированных различными штаммами коронавируса, включая штамм "омикрон". Для эффективного сдерживания эпидемии необходимо как можно скорее поднять уровень защиты всего населения. В минздраве отмечают, что в части европейских стран, включая Германию и Францию, интервал между второй и третьей прививкой был сокращен.


Новые правила распространяются на все виды вакцин, используемых в Израиле: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. "Бустерную прививку" рекомендуется делать той же вакциной, которой были сделаны первые две прививки.

В сообщении минздрава говорится, что лица, переболевшие коронавирусной инфекцией и желающие получить "бустерную" дозу, могут сделать это через три месяца после второй прививки.

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