Коронавирус в Израиле: на данный момент около 77 тысяч зараженных, свыше 1100 в тяжелом или критическом состоянии

Утром в среду, 27 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 26 января затруднено, так как утром 26 января отчет не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 617168 заразившихся (примерно +8 тысяч за сутки). При этом в настоящий момент заражены 76708 человек (примерно на 3 тысячи больше, чем вчера утром). 535947 (примерно +10 тысяч) выздоровели после коронавируса. 4513 (+20) заболевших COVID-19 умерли.

1787 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1141 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 393 из них в критическом состоянии, 311 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 83367 тестов. В 8,3% случаев выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – около 1.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 60 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 88 как "оранжевые", среди "зеленых" из относительно крупных городов только Кфар Саба, Рахат и Арад. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 60% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

По данным минздрава Израиля на 27 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2768202 человек (около 80 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 1377803 человек (около 119 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет и старшеклассников 16-18 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 87% граждан, вакцинированы двумя дозами 64%, в категории 80-89 – 84%/62%, 70-79 – 91%/69%, 60-69% – 74%/51%, 50-59 – 61%/24%, 40-49 – 45%/13%, 30-39 – 23%/8%, 20-29 – 19%/5%, моложе 20 (но не младше 16) – 5%/1%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 23 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США, Ирландия, Франция, Германия, Словения, Испания.