Коронавирус в мире: рекордная 101 тысяча смертей за неделю, Израиль на 48-м месте по относительной смертности

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 500 тысяч человек (по состоянию на 27 января, таких стран 33). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заразившихся. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Covid19info, на момент составления отчета, в мире было выявлено 100444755 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 4,2 млн новых заразившихся за неделю; примерно на 10% меньше, чем на позапрошлой неделе), 2160323 из них умерли (более 101 тысячи за неделю; на 6% больше, чем на позапрошлой неделе; это новый рекорд смертности от COVID-19 за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.

За последнюю неделю наиболее заметен рост темпов распространения болезни в США, Великобритании, Бразилии, Германии, России, Мексике, ЮАР, Италии.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ

(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info)

1. Мексика 1788905 заразившихся, 152016 (+9184) умерших, летальность 8,5%

2. Иран 1385706, 57560 (+587), 4,2%

3. Перу 1107239, 40107 (+1063), 3,6%

4. Италия 2485956, 86422 (+3265), 3,5%

5. Бельгия 694858, 20879 (+325), 3,0%

6. ЮАР 1423578, 41797 (+3509), 2,9%

7. Индонезия 1012350, 28468 (+1878), 2,8%

8. Великобритания 3689746, 100162 (+8692), 2,7%

9. Колумбия 2041352, 52128 (+2726), 2,6%

10. Чили 706500, 18023 (+450), 2,6%

11. Германия 2164043, 54390 (+5146), 2,5%

12. Аргентина 1885210, 47253 (+1187), 2,5%

13. Канада 761697, 19403 (+1115), 2,5%

14. Румыния 715438, 17938 (+569), 2,5%

15. Бразилия 8936590, 218918 (+7407), 2,4%

16. Франция 3079943, 74106 (+2764), 2,4%

17. Польша 1482722, 35665 (+1967), 2,4%

18. Испания 2733729, 56799 (+2626), 2,1%

19. Ирак 615380, 13010 (+48), 2,1%

20. Пакистан 537477, 11450 (+347), 2,1%

21. Швеция 556289, 11247 (+656), 2,0%

22. Филиппины 516166, 10386 (+408), 2,0%

23. Россия 3756931, 70482 (+3859), 1,9% (вице-премьер РФ 30 декабря сообщила, что умерших гораздо больше)

24. Украина 1237810, 23148 (+1111), 1,9%

25. Швейцария 515483, 9204 (+345), 1,8%

26. США 25338371, 423159 (+23406), 1,7%

27. Португалия 653878, 11012 (+1766), 1,7%

28. Чехия 946946, 15618 (+972), 1,6%

29. Бангладеш 532916, 8055 (+113), 1,5%

30. Индия 10690279, 153751 (+997), 1,4%

31. Нидерланды 956867, 13665 (+503), 1,4%

32. Турция 2442350, 25344 (+1016), 1,0% (данные о числе зараженных резко изменились шесть недель назад, возможно ошибочно)

33. Израиль 617168, 4513 (+433), 0,7%



Больше всего смертей

1. США 423159

2. Бразилия 218918

3. Индия 153751

4. Мексика 152016

5. Великобритания 100162



Больше всего заразившихся

1. США 25338371

2. Индия 10690279

3. Бразилия 8936590

4. Россия 3756931

5. Великобритания 3689746



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные Statista по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 26 января)

1. Бельгия 1812

2. Словения 1618

3. Великобритания 1471

4. Чехия 1448

5. Италия 1424

6. Босния и Герцеговина 1391

7. Северная Македония 1340

8. США 1277

9. Болгария 1273

10. Молдова 1267

11. Венгрия 1231

12. Перу 1218

13. Панама 1201

14. Хорватия 1195

15. Испания 1194

16. Мексика 1178

17. Франция 1082

18. Швеция 1070

19. Швейцария 1067

20. Аргентина 1047

21. Португалия 1044

22. Бразилия 1041

23. Армения 1030

24. Колумбия 1028

25. Литва 956

26. Чили 950

27. Польша 932

28. Румыния 922

29. Боливия 873

30. Эквадор 843



Израиль в этом списке на 48-м месте (497умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны).