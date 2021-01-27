Коронавирус в Израиле: 1763 человека в больницах, 1160 в тяжелом и критическом состоянии
Вечером в среду, 27 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:47.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 620698 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 74785 человек. 4574 заболевших COVID-19 умерли.
1763 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1160 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 407 из них в критическом состоянии, 316 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
С полуночи и до 17:47 было выявлено 4778 новых случаев заражения.
За последние сутки проведены 83465 тестов. В 9,1% случаев выявлялся коронавирус.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – около 1.
78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.
В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 60 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 88 как "оранжевые", среди "зеленых" из относительно крупных городов только Кфар Саба, Рахат и Арад. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 60% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
ВАКЦИНАЦИЯ
По данным минздрава Израиля на 27 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2804041 человек, вторую дозу – 1448827 человек. Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.
Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет и старшеклассников 16-18 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 87% граждан, вакцинированы двумя дозами 64%, в категории 80-89 – 84%/62%, 70-79 – 91%/69%, 60-69% – 74%/51%, 50-59 – 61%/24%, 40-49 – 45%/13%, 30-39 – 23%/8%, 20-29 – 19%/5%, моложе 20 (но не младше 16) – 5%/1%.
Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.
Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 23 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США, Ирландия, Франция, Германия, Словения, Испания.
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