Коронавирус в Израиле: 1763 человека в больницах, 1160 в тяжелом и критическом состоянии

Вечером в среду, 27 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:47.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 620698 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 74785 человек. 4574 заболевших COVID-19 умерли.

1763 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1160 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 407 из них в критическом состоянии, 316 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

С полуночи и до 17:47 было выявлено 4778 новых случаев заражения.

За последние сутки проведены 83465 тестов. В 9,1% случаев выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – около 1.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 60 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 88 как "оранжевые", среди "зеленых" из относительно крупных городов только Кфар Саба, Рахат и Арад. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 60% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 27 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2804041 человек, вторую дозу – 1448827 человек. Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет и старшеклассников 16-18 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 87% граждан, вакцинированы двумя дозами 64%, в категории 80-89 – 84%/62%, 70-79 – 91%/69%, 60-69% – 74%/51%, 50-59 – 61%/24%, 40-49 – 45%/13%, 30-39 – 23%/8%, 20-29 – 19%/5%, моложе 20 (но не младше 16) – 5%/1%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 23 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США, Ирландия, Франция, Германия, Словения, Испания.