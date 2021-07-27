В аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

В израильских аптеках появились наборы для быстрого тестирования на наличие коронавируса в домашних условиях.

Речь идет не о ПЦР-тестах, а об экспресс-тестах на выявление антигена SARS-CoV-2 на ранних стадиях заболевания методом иммунохроматографического анализа.

Эта технология позволяет получить ответ через 15-30 минут после проверки. Точность теста на антиген ниже, чем точность проверки ПЦР, однако в большинстве случаев "домашние" проверки позволяют выявить наличие коронавируса.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что экспресс-тесты не заменяют ПЦР-тесты для поездок за границу, а также для "зеленого стандарта".

В том случае, если экспресс-тест выявил наличие коронавируса, следует немедленно поместить себя в карантин и как можно скорее сделать ПЦР-тест.

Если результат ПЦР-теста будет негативным, можно выйти из карантина. Если результат ПЦР-теста положительный, следует оставаться в карантине. Если ПЦР-тест не проводится, также следует оставаться в карантине.

Минздрав подчеркивает, что "в ближайшее время" по всей стране появятся пункты "быстрых" ПЦР-проверок, где можно будет пройти тестирование на коронавирус для посещения массовых мероприятий. Напомним, что детям до 12 лет эти проверки будут делаться бесплатно.