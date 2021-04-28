Коронавирус в мире: 91 тысяча умерших от COVID-19 за неделю, смертность в Индии выросла почти вдвое

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 28 апреля 2021 года, таких стран 26). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 149338174 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 5,8 млн новых заразившихся за неделю; на 4% больше, чем на позапрошлой неделе), 3148894 из них умерли (более 91 тысячи за неделю; на 6% больше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,1%.

Самая высокая смертность от коронавируса на минувшей неделе была зафиксирована в Индии и Бразилии, причем в Индии за последнюю неделю смертность от COVID-19 возросла почти вдвое. Высокая смертность в США, Польше, Колумбии, Иране, Аргентине, России, Украине, Перу, Мексике, Турции, Италии, Франции.

Отметим, что в странах, где активно проводится массовая вакцинация против коронавируса, наблюдается снижение темпов заражения и смертности от коронавируса.

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек

1. США 32927091 выявленных заразившихся, 587384 (+4928) умерших, летальность 1,8%

2. Индия 17988637, 201165 (+18595), 1,1%

3. Бразилия 14446541, 395324 (+16794), 2,7%

4. Франция 5534313, 103603 (+2006), 1,9%

5. Россия 4779425, 108980 (+2673), 2,3% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

6. Турция 4710582, 39057 (+2444), 0,8%

7. Великобритания 4409631, 127451 (+144), 2,9%

8. Италия 3981512, 119912 (+2279), 3,0%

9. Испания 3496134, 77855 (+639), 2,2%

10. Германия 3326778, 82698 (+1612), 2,5%

11. Аргентина 2905172, 62599 (+2807), 2,2%

12. Колумбия 2804881, 72235 (+3058), 2,6%

13. Польша 2768034, 65897 (+3163), 2,4%

14. Иран 2438193, 70532 (+3007), 2,9%

15. Мексика 2333126, 215547 (+2499), 9,2%

16. Украина 2038248, 42950 (+2583), 2,1%

17. Перу 1775062, 60416 (+2462), 3,4%

18. Индонезия 1651794, 44939 (+1162), 2,7%

19. Чехия 1622777, 29075 (+435), 1,8%

20. ЮАР 1577200, 54237 (+350), 3,4%

21. Нидерланды 1472674, 17093 (+128), 1,2%

22. Канада 1194989, 24065 (+352), 2,0%

23. Чили 1179772, 26020 (+703), 2,2%

24. Румыния 1049539, 27683 (+1065), 2,6%

25. Ирак 1045010, 15348 (+420), 1,5%

26. Филиппины 1013618, 16916 (+480), 1,7%

1. Венгрия 2799

2. Гибралтар 2791

3. Чехия 2711

4. Сан-Марино 2648

5. Босния и Герцеговина 2579

6. Черногория 2353

7. Болгария 2343

8. Северная Македония 2276

9. Словакия 2119

10. Бельгия 2072

11. Словения 2030

12. Италия 1986

13. Великобритания 1869

14. Бразилия 1849

15. Перу 1812

16. США 1766

17. Польша 1743

18. Хорватия 1703

19. Португалия 1668

20. Испания 1665

21. Мексика 1658

22. Андорра 1603

23. Франция 1584

24. Лихтенштейн 1491

25. Румыния 1447

26. Литва 1441

27. Молдова 1431

28. Панама 1422

29. Колумбия 1407

30. Швеция 1376



Израиль в этом списке на 61-м месте (691 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6359 умерших (+14 за неделю; на 61% меньше, чем за позапрошлую неделю).