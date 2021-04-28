Коронавирус в мире: 91 тысяча умерших от COVID-19 за неделю, смертность в Индии выросла почти вдвое
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 28 апреля 2021 года, таких стран 26). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 149338174 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 5,8 млн новых заразившихся за неделю; на 4% больше, чем на позапрошлой неделе), 3148894 из них умерли (более 91 тысячи за неделю; на 6% больше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,1%.
Самая высокая смертность от коронавируса на минувшей неделе была зафиксирована в Индии и Бразилии, причем в Индии за последнюю неделю смертность от COVID-19 возросла почти вдвое. Высокая смертность в США, Польше, Колумбии, Иране, Аргентине, России, Украине, Перу, Мексике, Турции, Италии, Франции.
Отметим, что в странах, где активно проводится массовая вакцинация против коронавируса, наблюдается снижение темпов заражения и смертности от коронавируса.
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек
1. США 32927091 выявленных заразившихся, 587384 (+4928) умерших, летальность 1,8%
2. Индия 17988637, 201165 (+18595), 1,1%
3. Бразилия 14446541, 395324 (+16794), 2,7%
4. Франция 5534313, 103603 (+2006), 1,9%
5. Россия 4779425, 108980 (+2673), 2,3% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
6. Турция 4710582, 39057 (+2444), 0,8%
7. Великобритания 4409631, 127451 (+144), 2,9%
8. Италия 3981512, 119912 (+2279), 3,0%
9. Испания 3496134, 77855 (+639), 2,2%
10. Германия 3326778, 82698 (+1612), 2,5%
11. Аргентина 2905172, 62599 (+2807), 2,2%
12. Колумбия 2804881, 72235 (+3058), 2,6%
13. Польша 2768034, 65897 (+3163), 2,4%
14. Иран 2438193, 70532 (+3007), 2,9%
15. Мексика 2333126, 215547 (+2499), 9,2%
16. Украина 2038248, 42950 (+2583), 2,1%
17. Перу 1775062, 60416 (+2462), 3,4%
18. Индонезия 1651794, 44939 (+1162), 2,7%
19. Чехия 1622777, 29075 (+435), 1,8%
20. ЮАР 1577200, 54237 (+350), 3,4%
21. Нидерланды 1472674, 17093 (+128), 1,2%
22. Канада 1194989, 24065 (+352), 2,0%
23. Чили 1179772, 26020 (+703), 2,2%
24. Румыния 1049539, 27683 (+1065), 2,6%
25. Ирак 1045010, 15348 (+420), 1,5%
26. Филиппины 1013618, 16916 (+480), 1,7%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 28 апреля)
1. Венгрия 2799
2. Гибралтар 2791
3. Чехия 2711
4. Сан-Марино 2648
5. Босния и Герцеговина 2579
6. Черногория 2353
7. Болгария 2343
8. Северная Македония 2276
9. Словакия 2119
10. Бельгия 2072
11. Словения 2030
12. Италия 1986
13. Великобритания 1869
14. Бразилия 1849
15. Перу 1812
16. США 1766
17. Польша 1743
18. Хорватия 1703
19. Португалия 1668
20. Испания 1665
21. Мексика 1658
22. Андорра 1603
23. Франция 1584
24. Лихтенштейн 1491
25. Румыния 1447
26. Литва 1441
27. Молдова 1431
28. Панама 1422
29. Колумбия 1407
30. Швеция 1376
Израиль в этом списке на 61-м месте (691 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6359 умерших (+14 за неделю; на 61% меньше, чем за позапрошлую неделю).
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