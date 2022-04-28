Moderna подала заявку на применение вакцины против коронавируса для детей младше 6 лет

В четверг, 28 апреля, американская компания Moderna объявила, что обратилась в FDA с просьбой утвердить вакцину компании против коронавируса для детей младше шести лет.

Если разрешение американского регулятора будет получено, Moderna станет первой компанией, вакцину которой против коронавируса получат дети младше пяти лет.

В марте Moderna опубликовала результаты клинических испытаний вакцины, согласно которым, вакцина вызывает у детей младше шести лет такую же иммунную реакцию, как у взрослых.

Напомним, вакцина против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech разрешена к применению для детей от пяти лет и старше. Однако когда вакцину испытывали на детях от двух до четырех лет, результаты испытаний показали, что у детей в этой возрастной группе иммунная реакция была гораздо слабее, чем у взрослых.

В связи с этим компания Pfizer объявила, что проводит новые испытания вакцины, которые должны завершиться до конца апреля.