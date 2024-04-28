Впервые женщине сделали комбинированную трансплантацию свиной почки и свиной вилочковой железы

Хирурги во второй раз в истории пересадили модифицированную свиную почку живому человеку. Кроме того, пациентке установили сердечный насос и имплантировали свиную вилочковую железу, чтобы снизить вероятность отторжения. Спустя две недели после операции пациентка чувствует себя удовлетворительно.

Операция была проведена в клинике Нью-Йоркского университета Langone Health в середине апреля.

54-летняя Лиза Пизано страдала сердечной недостаточностью и терминальной стадией заболевания почек. Согласно заявлению больницы, ей могли потребоваться годы, чтобы найти подходящую человеческую почку, поскольку ее организм отвергал доступные донорские органы. У пациентки практически не оставалось шансов.

Операция проходила в два этапа. Сначала хирурги имплантировали Пизано сердечный насос. И, только когда он нормально заработал, была проведена трансплантация почки.

В дополнение к генно-отредактированной почке врачи впервые пересадили живому пациенту вилочковую железу свиньи, которая должна помочь "обучению" иммунной системы человека и снизить вероятность отторжения органа.

Вилочковая железа (или тимус) – это орган, где у млекопитающих происходит созревание, дифференцировка и "обучение" T-клеток иммунной системы. Ее пересадка – смелый шаг, поскольку это может привести к изменению всей иммунной системы пациентки. Но врачи надеются, что все будет хорошо.

Первая в истории трансплантация свиной почки живому пациенту была проведена в марте в Массачусетской больнице общего профиля 62-летнему мужчине. Спустя полтора месяца после операции, он находится дома под наблюдением врачей и чувствует себя нормально.

Генетически модифицированные сердца свиней были пересажены в 2023 году двум пациентам в Университете Мэриленда, но оба прожили менее двух месяцев.

Пациентка Лиза Пизано сказала AFP, что она "исчерпала все остальные ресурсы", прежде чем решилась на операцию. "Если это не сработает для меня, это может сработать для следующего человека. Знаете, по крайней мере кто-то от этого выиграет", – сказала Пизано.

По словам ведущего хирурга клиники Langone Health Роберта Монтгомери, почти две недели спустя, у Пизано нет никаких признаков отторжения органов. Врач говорит, что почка функционирует "идеально".