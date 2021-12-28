Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье28 декабря 2021 г., 15:02

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли

Во вторник, 28 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 296 новых случаев заражения коронавирусом. 286 объявлены выздоровевшими. Семь больных COVID-19 умерли.

Данных по тестам нет. На прошлой неделе в среднем по ПА при тестировании в 5% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 52 больных COVID-19.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4919 умерших, около 469 тысяч заразившихся коронавирусом.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 28 декабря 2021
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены около 15,5 тыс. человек, 0,5% из них в тяжелом состоянии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:02 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли
10:44 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 935 человек
10:30 Ученые ЮАР: заражение "омикроном" защищает от "дельты"
09:41 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены около 15,5 тыс. человек, 0,5% из них в тяжелом состоянии
08:42 Украина: за сутки выявлено более 2200 заразившихся коронавирусом, 134 больных COVID-19 умерли
06:53 Коронавирус в мире: около 282 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
20:43 Минздрав рекомендует делать "бустерную" прививку через три месяца после второй прививки
13:32 Первые участники испытаний получили четвертую дозу вакцины против коронавируса
12:53 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 400 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли
12:52 Какие важные финансовые права скрывают от пациентов больничные кассы?
Загрузка...