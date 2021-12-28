Ученые ЮАР: заражение "омикроном" защищает от "дельты"

Согласно исследованию, проведенному южноафриканскими специалистами, заражение "омикроном" приводит к выработке антител против заражения предыдущим штаммом коронавируса - штаммом "дельта".

Особенно сильно это выражено у тех переболевших "омикроном", которые ранее были вакцинированы.

Исследование, в котором принимали участие несколько десятков пациентов, показало, что заражение "омикрном" повышает защиту от "дельты" в 4,4 раза.