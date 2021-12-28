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NEWSru.co.il :: Здоровье28 декабря 2021 г., 10:30

Ученые ЮАР: заражение "омикроном" защищает от "дельты"

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Ученые ЮАР: заражение "омикроном" защищает от "дельты"

Согласно исследованию, проведенному южноафриканскими специалистами, заражение "омикроном" приводит к выработке антител против заражения предыдущим штаммом коронавируса - штаммом "дельта".

Особенно сильно это выражено у тех переболевших "омикроном", которые ранее были вакцинированы.

Исследование, в котором принимали участие несколько десятков пациентов, показало, что заражение "омикрном" повышает защиту от "дельты" в 4,4 раза.

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