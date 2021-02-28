Коронавирус в Израиле: за неделю умерли 175 больных COVID-19

Утром в воскресенье, 28 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 27 февраля затруднено, так как в субботу минздрав отчет не публиковал. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 774479 заразившихся (+26514 за неделю; прирост на 6% больше, чем за позапрошлую неделю; в среднем в сутки выявлялись около 3800 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 40108 человек (-4620 за неделю).

728633 (+30959 за неделю) выздоровели после коронавируса.

5738 заболевших COVID-19 умерли (+175 за неделю, по сравнению с позапрошлой неделей смертность сократилась на 10%).

За последние сутки проведены 24291 тестов. В 6% случаев выявлялся коронавирус.

1278 (-120 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 776 (-82) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 297 из них в критическом состоянии, 241 (-35) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости растет (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – в настоящее время он около 1.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 39 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 59 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Нес-Циона, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Шмона. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 25% израильтян.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 28 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4687114 человек (около 13 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 3320355 человек (около 15 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы более 36% населения страны и более 50% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 51% населения страны и более 70% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 85%, в категории 80-89 – 91%/84%, 70-79 – 94%/87%, 60-69% – 84%/75%, 50-59 – 81%/65%, 40-49 – 75%/55%, 30-39 – 67%/36%, 20-29 – 60%/28%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 17%/9%.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, ОАЭ, Великобритания, Сербия, США, Марокко, Чили, Турция, Польша, Бахрейн.

ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА

21 февраля вступило в силу решение правительства Израиля о втором этапе послаблений в режиме карантина.

Открылись уличные магазины и торговые центры. Они будут открыты для всех и будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом", ограничивающим количество людей в закрытом помещении и на свежем воздухе, а также предусматривающим соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Возобновили работу музеи и библиотеки, для их посещения не нужен "зеленый паспорт".

Изменились ограничения на собрания: до 20 человек на открытом пространстве и до 10 человек в помещении.

Для тех, кто сделал две прививки или переболел коронавирусом и имеет документ, подтверждающий это, открылись спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия. По данным редакции NEWSru.co.il, открылись не все тренажерные залы и фитнес-клубы – обладателям абонементов и другим посетителям следует уточнять, работает ли уже их зал или клуб.

Курорты Мертвого моря (Эйн-Бокек и Хамей Зоар) вновь объявлены "островом туризма", для отдыха там на данном этапе требуется "зеленый паспорт".

Возобновили очные занятия для учащихся 5 и 6 классов, а также 11 и 12 классов в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах, а также в "оранжевых" населенных пунктах, в которых прививку сделали не менее 70% взрослого населения.

В случае, если ослабление карантинных мер не приведет к новой волне эпидемии, в течение ближайших недель можно ожидать третий этап послаблений в режиме карантина.

АВИАСООБЩЕНИЕ

18 февраля в ходе телефонного голосования члены кабинета министров продлили срок действия положения о прекращении авиасообщения еще на 14 дней, до 6 марта.

Для въезда и выезда из страны необходимо получить специальное разрешение в комиссии по исключительным случаям.

Подать запрос на разрешение можно через онлайн-формы на сайтах министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, управления регистрации населения и главы правительства.

На сайте МИД Израиля перечислены следующие критерии для выдачи разрешений: 1) для оказания срочно требуемой медицинской помощи без задержки (для заявителя или несовершеннолетнего, находящегося на его иждивении), по предъявлению документов из медицинского учреждения, 2) с целью присутствия на похоронах члена семьи первой степени родства, при условии соответствующей проверки документов, 3) в случае аварии или внезапной травмы родственника первой степени, госпитализированного в медицинское учреждение страны, по предъявлению документов, 4) для работы важного работника в структурах, деятельность которых жизненно важна для функционирования государства и при условии, что работу нельзя отложить или выполнить удаленно, 5) для возвращения в Израиль правительственных делегаций, в том числе групп, которые были с краткосрочным визитом за границей, и официальных посланников государства, выехавших с целью официального представления государства. Особо отмечается, что комиссия может рассматривать и другие обращения, по сути близкие в пунктам 1-3, если они "аналогичны по своему характеру, срочности и гуманитарной серьезности".

Образование:

1. Открытие 5-х и 6-х классов, а также 11-х и 12-х классов в школах, расположенных в населенных пунктах и районах, входящих в категорию "желтый" и "зеленый" по критериям системы градации "светофор", а также в населенных пунктах и районах, подпадающих под категорию "оранжевый" – не менее 7 баллов, а доля вакцинированных среди лиц в возрасте 50+ составляет 70% и выше.

2. Открытие классов по изучения иврита для репатриантов.

3. Открытие 13-х и 14-х классов в лицензированных технологических колледжах по модели открытия учебных классов в школах.

4. Для технологических колледжей, работающих по программе продолжения обучения для молодежи из групп риска, разрешена работа по всей стране.

5. Разрешение на обучение на открытой площадке (по всей стране) увеличено с 10 человек в группе до 20 человек.

6. Деятельность молодежных движений и организаций на открытом пространстве разрешена по модели школьного обучения на открытой площадке.

7. Разрешена работа внештатных сотрудников в детских садах и школах.

8. Разрешены однодневные экскурсионные поездки, в рамках работы действующих учебных учреждений.

9. Школам-интернатам будет разрешено работать в "открытом" формате так, как это было до карантина, в группах до 18 учеников и таким образом, чтобы можно было входить и выходить из школы-интерната без ограничений.

Места без "Зеленого эталона":

1. Торговые центры и рынки:

Ограничение по количеству людей: один человек на 15 кв.м. Владелец обязан установить дигитальную систему регулирования посетителей для подсчета количества людей, заходящих в торговые центр.

- Владелец торгового центра должен организовать работу от 2 до 5 "инспекторов короны" для того, чтобы обеспечить соблюдение правил посетителями.

- Владелец торгового центра должен обеспечить предотвращения скопления людей в зоне торгового центра, в том числе возле входа в магазины и у входа в торговый центр, включая меры по поддержанию дистанции между людьми в очередях, такие, как обозначение мест ожидания и размещение оборудования для сохранения допустимой дистанции между людьми.

- Посетителям не будет разрешено сидеть для того, чтобы есть в зоне торгового центра, в зоне торгового центра не будет столов и стульев для еды, а также будет закрыт доступ к обеденным столам, прикрепленным к полу, если таковые имеются; Владелец или администратор торгового центра должен повесить на видных местах таблички с указанием запрещения на прием пищи в торговом центре.

- На территории торгового центра будет запрещена работа продовольственных киосков, и проведение ярмарок.

- Владельцы торгового центра должны отделить, насколько это возможно, входы и выходы из торгового центра.

- Необходимо обеспечить работу систем вентиляции с воздухообменом, возможности, минимум 3 раза в час.

2. Уличные магазины:

В магазинах с площадью до 150 метров – количество человек, не должно превышать – один человек на 7 квадратных метров площади, или 10 человек, по меньшему количеству. В магазинах с площадью более 150 квадратных метров разрешено пребывание количества людей, не превышающее норму один человек на 15 квадратных метров площади.

3. Места, используемые для профессиональной подготовки спортсменов.

4. Места, используемые для тренировки спортсменов, участвующих в соревнованиях, как определено в правилах (если на площадке – только несовершеннолетний соревнующийся спортсмен, или взрослый спортсмен с "зеленым эталоном", или пловец), а также для студии спортивных танцев – в соответствии с правилами.

5. Библиотеки (только не для выдачи книг).

6. Музеи:

- Посещение только по предварительной записи;

- Должны работать смотрители;

- Экскурсии с экскурсоводом с количеством участников не более 10 человек и по предварительной записи;

- Перемещение посетителей по музею или по выставке должно по возможности соответствовать заранее определенному маршруту и в одном направлении;

- В музее или на выставке, где есть интерактивные экспонаты, дирекция музея или выставки должна организовать работу смотрителей, обязанных соблюдать правила сохранения дистанции посетителями, не допускать скопления людей и производить частую дезинфекцию экспонатов.

7. Зоопарк, сафари и туристические аттракции на открытой территории (без помещений) не включая канатные дороги) – из расчета один человек на 15 квадратных метров.

Только для мест с "зеленым эталоном" (только для вакцинированных и выздоровевших):

1. Владелец должен разместить плакат с объявлением об обязанности предъявлять "зеленый эталон", а в местах, которые работают по предварительному заказу – уведомлять об этом при заказе.

2. Спортзал или студия:

Владелец или администратор должен обеспечить соблюдение дистанции между тренирующимися или тренажерами во время индивидуальной или совместной тренировки не менее двух метров, или меньше при наличии перегородки между ними.

Владелец или администратор может принимать клиентов только по предварительной записи, запрещена работа джакузи и сауны, обязанность организовать уборку и дезинфекцию.

3. Культура и спорт:

- Количество человек – до 75% от максимальной заполняемости места при условии, что оно не превышает 300 человек в здании или 500 человек на открытой местности.

- Участие в мероприятие только на сидячих местах, без танцев и без еды на месте проведения мероприятия; Организаторы обязаны предупредить об этом зрителей. В случае отказа зрителей соблюдать эти правила владелец или администратор обязаны остановить мероприятие.

- Владелец или администратор места проведения мероприятия должен обеспечить, нумерацию сидячих мест на мероприятии, а продажа билетов на мероприятие будет производиться по предварительным заказам в интернете или по телефону;

- На открытой площадке без нумерации сидячих мест:

Владелец или администратор места проведения мероприятия должен разделить место проведения мероприятия на отдельные части, максимум до 20 человек, при этом между частями должно быть расстояние не менее 2 метров;

- Рассадка будет производиться только на заранее обозначенных и заранее определенных местах;

- Владелец или администратор места проведения мероприятия должен обеспечить разделительную разметку между отдельными частями размещения зрителей;

- При занятии сидячих мест людьми, которые не живут под одной крышей, должно быть обеспечено расстояние между ними в два метра, насколько это возможно, или, по крайней мере, один пустой стул между ними;

- Расстояние между аудиторией и сценой или отведенным и отмеченным местом проведения мероприятия должно быть не менее четырех метров;

Владелец или администратор места должен назначить распорядителей, которые будут обязаны проинформировать зрителей об обязанности соблюдать все положения настоящих правил, включая обязанность носить маску; Количество распорядителей должно быть из расчета один распорядитель на 50 зрителей;

- Запрещена продажа или раздача еды перед входом на мероприятие и в помещении где оно проводится, за исключением индивидуальных бутылок для питья;

Владелец или администратор мероприятия обязан проинформировать посетителей о том, что во время мероприятия запрещен прием пищи, и повесить объявления об этом на видных местах;

- Помещение для проведения мероприятия должно иметь несколько входов, но не менее двух;

Владелец или администратор площадки проведения мероприятия должен регулировать вход и выход зрителей на мероприятие, чтобы публика входила и выходила постепенно; На культурных мероприятиях: во время мероприятия не будет перерывов;

Владелец или администратор места проведения мероприятия должен уведомить по системе громкой связи, если таковая имеется, и с помощью плакатов, об обязанности носить маску и обязанности сидеть во время мероприятия;

Владелец или администратор места проведения мероприятия должен соблюдать инструкции по дезинфекции, уборке и санитарии;

4. Плавательный бассейн и "микве техара" для мужчин:

- Один человек на 7 квадратных метров и в воде от 1 до 6 квадратных метров на человека.

- Обязанность дезинфицировать и поддерживать гигиену, владельцы буфета в зоне бассейна не будут устанавливать обеденные столы в буфете, а также запрещена работа джакузи и сауны.

5. Гостиница:

- Разрешена работа гостиниц, но без работы столовой\ресторана и только для вакцинированных или выздоровевших, а также для несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, представившего результат теста, выполненного за 48 часов до его прибытия. На таких же условиях гостиницей могут воспользоваться экипажи самолетов или иностранные граждане, проживающие в Израиле для выполнения работы, связанной с их должностными функциями.

- Под входом в отель подразумевается также вход в общие для отеля и других предприятий помещения, расположенные в отеле (за исключением столовой).

- Владелец отеля должен будет выбрать для себя операционный формат: или работа только в качестве места для проживания без дополнительных услуг, или в качестве отеля, работающего по "зеленому эталону".

6. Молельный дом (зарегистрированный в органах местной власти как молитвенный дом, функционирующий по "зеленому эталону"):

- Количество людей в помещении не будет превышать 50% от максимальной заполняемости места, в зависимости от количества фиксированных мест, а если нет фиксированных мест – не будет превышать соотношение одного человека на 7 квадратных метров, и не более 300 человек.

- При входе в молитвенный дом должно быть вывешено объявление о полученном от местной власти разрешении на работу по "зеленому эталону".

- Еда запрещена.

- Сохранение расстояния в 2 квадратных метра или минимум один стул между двумя людьми, не живущими под одной крышей.

- Обеспечение дезинфекции и уборки.

Штрафы:

1. Эксплуатация объекта с нарушением правил – до 10000 шекелей (в зависимости от размера помещения).

2. Лицо, не прошедшее вакцинацию или не выздоровевшее от коронавируса, находящееся на рабочем месте, функционирующем по "зеленому эталону"– 1000 шекелей.

3. Место, работающее по "зеленому эталону", без установки плаката: 3000 шекелей.

4. Администратор торгового центра, который не назначил распорядителей в должном количестве: 5000 шекелей.

5. Администратор торгового центра или рынка, который поставил обеденные столы или не предотвратил доступ к ним: 5000 шекелей.

6. Администратор торгового центра, который не предотвратил работу продуктовых лавок или проведение ярмарки: 2500 шекелей.

7. Администратор места, где не вывешена табличка с объявлением о запрещении есть в этом месте: 5 000 шекелей