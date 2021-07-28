Рейтинг израильских больниц за 2020 год по версии минздрава

Министерство здравоохранения опубликовало рейтинг качества обслуживания в израильских больницах за 2020 год, согласно которому кризис, вызванный эпидемией COVID-19, не повлек за собой существенного ухудшения работы больниц.

Рейтинг составляется на основании десятков параметров, включая способность больницы провести катетеризацию сосудов сердца в течение 90 минут после прибытия пациента в приемный покой, время проведения КТ при инсульте, меры по предотвращению распространения больничных инфекций, мониторинг послеродовой депрессии и т.д.

Больницы общего профиля разделены на три группы – многопрофильные медицинские центры, крупные больницы и малые больницы.

Среди многопрофильных центров максимальную оценку в 10 баллов получили больницы "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме и "Бейлинсон" в Петах-Тикве. На 0,02 балла меньше получил медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве и больница РАМБАМ в Хайфе получили оценку 9,94, а "Ихилов" в Тель-Авиве – 9,93.

Среди крупных больниц максимальную оценку в 10 баллов получили больницы "Меир" в Кфар-Сабе и "Кармель" в Хайфе. Самые низкие оценки в этой категории – у больницы "Каплан" в Реховоте (9,84), "Вольфсон" в Холоне и "Асаф а-Рофе" в Ришон ле-Ционе (по 9,77).

Среди малых больниц высший балл получила только "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме. Больницы "Асута" в а-Шароне и в Ашдоде получили, соответственно, 9,99 и 9,96 балла. Самые низкие оценки в этой категории – у Шотландской больницы в Нацерете (9,79), больницы "Ланиадо" в Нетании (7,74) и больницы "Маяней Йешуа" в Бней-Браке (9,38).

Согласно отчету, среднее время ожидания первичного осмотра в приемном покое составляет 9 минут (10 минут в утреннюю смену и 8 минут – в вечернюю). Дольше всего, 18 минут в среднем, первичного осмотра приходится ждать в больнице "Бейлинсон". В "Шибе" среднее время ожидания – 17 минут, в "Меире" – 14 минут, в "Каплане" – 13 минут. Самое короткое среднее время ожидания – в больнице "Бней Цион" в Хайфе и во Французской больнице в Нацерете (2 минуты). В "Ланиадо" среднее время ожидания составит 3 минуты, в больнице "Зив" в Цфате и в "Вольфсоне" – 4 минуты, в "Шаарей Цедек" и в "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме – 5 минут, в "Ихилове" – 7 минут.

Подавляющему большинству больниц не удалось выполнить требование минздрава по сокращению процента повторных госпитализаций в течение 48 часов после выписки до 5%. Средний показатель в 2020 году составил 5,5%.