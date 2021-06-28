Коронавирус в Израиле: около 1300 зараженных, введен штраф за посещение России и ряда других стран

Утром в понедельник, 28 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Штрафы за нарушение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

- Вакцинация

- Новая справка

- Для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек

- Вновь введен масочный режим в закрытых помещениях

- Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

- Открытие Израиля для туристов отсрочено на месяц

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 840995 зараженных (+145 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1254 (+79) человек.

6429 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833312 (+66) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 40123 тестов. В 0,4% случаев выявлялся коронавирус.

41 заболевший в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 22 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 2,1.

Подавляющее большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) и поселок Кохав Яир имеют статус "красных". Модиин-Маккабим-Реут, Кфар Саба и Цофим объявлены "оранжевыми". Тель-Авив-Яффо и Герцлия – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных постепенно снижается. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 28 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5551746 человек (+13 тысяч за сутки), вторую дозу – 5159526 человек (+3 тысячи за сутки).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/96%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/81%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 31%/23%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек

Представители министерства здравоохранения заявляют, что на фоне появления в стране индийского штамма коронавируса "Дельта" Израиль отдалился от достижения коллективного иммунитета.

Эксперты представили "коронавирусному кабинету" анализ ситуации, согласно которому, для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Для этого, прежде всего, необходима массовая и быстрая вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет.

24 июня координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш ("Маген Исраэль") признал, что имеющиеся в Израиле вакцины Pfizer имеют срок годности до конца июля: "В настоящее время у нас нет дополнительных доз на август или позже. Мы прилагаем усилия для продвижения заказов на вакцины. Но, если мы не получим дополнительных доз, запасы скоро закончатся".

Новая справка

Министерство здравоохранения начало выдавать единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках - иврите и английском - и будет служить как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действовать будет новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Вновь введен масочный режим в закрытых помещениях

С 25 июня вновь вводен обязательный масочный режим во всех закрытых помещениях (в том числе в общественном транспорте), за исключением места постоянного проживания.

Минздрав рекомендует носить защитные маски даже на открытых площадках, где собирается большое число людей. В частности, упомянут "Парад гордости" в Тель-Авиве, проходящий в пятницу.

Кроме того, минздрав рекомендует людям из групп риска и тем, кто не вакцинирован, избегать участия в каких-либо общественных собраниях.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны заполнить декларацию въезжающего в Израиль пассажира в течение 24 часов до вылета в Израиль, и представить авиакомпании соответствующую справку.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Граждане и жители Израиля (включая привитых и переболевших), прибывшие в Израиль из одной из стран с максимальным уровнем угрозы (на сегодняшний день это Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) также должны пройти период карантина в соответствии требованиями минздрава. Это положение действительно до 27 июня 2021 и будет продлеваться с учетом эпидемиологической обстановки в каждой из стран.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, прибывающих в Израиль, можно на сайте министерства здравоохранения.

Все пассажиры, выезжающие из Израиля, на входе в терминал должны предъявить справку переболевшего, свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета из Израиля.

Вылет граждан и жителей Израиля (за исключением получивших особое разрешение от комиссии по исключительным случаям) в страны с максимальным уровнем угрозы (Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) запрещен. Запрет не распространяется на пересадочные рейсы через эти страны с временем пребывания в аэропорту менее 12 часов. Данное положение продлевается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждой стране.

Подать запрос в комиссию по исключительным случаям можно здесь.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, вылетающих из Израиля, включая информацию о ПЦР-тестах для вылетающих, можно на сайте министерства здравоохранения.

Штрафы за нарушение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", будет введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Пресс-служба главы правительства отмечает, что соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".

Редакция NEWSru.co.il направила запросы в канцелярию главы правительства и в минздрав с просьбой разъяснить: распространяется ли распоряжение о штрафе 5000 шекелей на тех израильтян, которые улетели в страны из "черного списка" без разрешения комиссии до того, как правительством было принято решение о введении такого штрафа. Ответ пока не получен.

Открытие Израиля для туристов отсрочено на месяц

Открытие страны для привитых иностранных туристов, ранее запланированное на 1 июля, будет отложено как минимум на месяц.

Это решение было принято 23 июня министром здравоохранения Ницаном Горовицем и главой правительства Нафтали Беннетом в связи с ростом заболеваемости и распространением в мире индийского штамма коронавируса.

Ранее планировалось, что с 1 июля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим, не надо будет заранее получать разрешение на въезд в Израиль. Таким образом, страна должна была открыться для индивидуального туризма.

Правительство также приняло решение о том, что если в течение недели в среднем в день будет не менее 100 новых зараженных коронавирусом, в Израиле вновь станет обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

Кроме того, в контроле над соблюдением домашнего карантина теперь будут принимать участие городские инспекторы, а не только полиция.