БАГАЦ: больничные кассы не смогут автоматически отклонять просьбы о лекарстве за 14 млн шекелей

Издание "Калькалист" пишет о судебном прецеденте, который может повлиять на пациентов с редкими заболеваниями, нуждающихся в особо дорогих препаратах, не входящих в корзину медицинских услуг.

Речь идет о препарате Elevidys для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Стоимость одной терапии составляет около 14 млн шекелей. По данным "Калькалиста", в Израиле насчитывается около 300 больных с этим диагнозом, из них примерно 20 потенциально могут соответствовать критериям для получения такого лечения.

После разбирательства в БАГАЦе комиссии исключений больничных касс не смогут отклонять такие просьбы автоматически, без рассмотрения по существу. Это не означает, что больничные кассы обязаны финансировать препарат каждому пациенту, однако они должны будут проводить индивидуальную проверку и мотивировать свое решение.

Мышечная дистрофия Дюшенна – редкое генетическое заболевание, поражающее преимущественно мальчиков и приводящее к прогрессирующей мышечной слабости. Elevidys – генная терапия, разработанная для воздействия на одну из причин заболевания. Данный препарат остается предметом дискуссий в медицинском сообществе из-за его стоимости, ограниченности данных и вопросов эффективности.