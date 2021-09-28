Pfizer и BioNTech представили данные испытаний вакцины против коронавируса для детей 5-11 лет

Во вторник, 28 сентября, компании Pfizer и BioNTech представили первоначальные данные испытаний своей вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет регулирующим органам США, сообщает агентство Reuters.

Судя по опубликованной информации, в ходе клинических испытаний вакцины Pfizer/BioNTech с участием 2268 детей был выявлен сильный иммунный ответ. О каких-либо побочных эффектах при испытаниях не сообщается.

В ближайшие недели в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет подан официальный запрос на разрешение использовать вакцину для детей 5-11 лет в чрезвычайных ситуациях.

Вакцина Pfizer/BioNTech разрешена в США для подростков в возрасте от 12 до 15 лет и полностью одобрена для подростков в возрасте от 16 лет и старше. С момента публикации данных клинических испытаний до получения разрешения на применение тогда прошло около месяца.

Согласно данным Американской академии педиатрии, количество коронавирусных инфекций среди детей резко возросло и достигло своего пика в начале сентября 2021 года.

По всей видимости, до конца 2021 года использование вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса для детей 5-11 лет будет одобрено FDA. В Израиле прививать детей этой возрастной категории могут начать уже в этом году.

Хотя дети редко переносят заболевание COVID-19 в тяжелой форме, они могут передавать коронавирус другим людям, включая пожилых и больных людей, которые более подвержены риску тяжелого заболевания в случае заражения коронавирусом.