Коронавирус в Израиле: число зараженных и индекс заражаемости продолжают снижаться

В среду, 28 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В течение нескольких дней, в связи с праздниками, отчеты не публиковались.

Общий вывод: число зараженных и индекс заражаемости продолжают снижаться.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4659359 случаев заражения коронавирусом.

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11687 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 5177 тестов. В 12% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 6468 человек.

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288 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 89 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,76.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 92% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

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Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 28 сентября 2022 года, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6717976 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6153896 человек (66% населения страны). 4510481 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 845525 человек (9% населения страны).

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В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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Разрешена вакцинация детей в возрасте от полугода до пяти лет.

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Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

При этом специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.

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Отмена карантинных мер

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Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

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Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

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Отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

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Отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

"Коронавирусный светофор"

По состоянию на 28 сентября 2022 года, по оценке минздрава, "красные" города (с населением более 20 тысяч человек) – Рамат а-Шарон, Кирьят-Гат, Нес-Циона, Кармиэль, Модиин.

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"Оранжевые" – Кирьят-Шмона, Нагария, Кирьят-Моцкин, Зихрон-Яаков, Кирьят-Оно, Мигдаль а-Эмек, Раанана, Кирьят-Бялик, Од а-Шарон, Ноф а-Галиль, Ришон ле-Цион, Кфар Саба, Хайфа, Петах-Тиква, Ашкелон, Герцлия, Рош а-Айн, Афула, Реховот, Нетания, Модиин-Илит, Кафр Касем, Бейтар-Илит, Арад, Ашдод, Беэр-Яаков, Сдерот.

"Желтым" признаны Ариэль, Холон, Рамат Ган, Бат-Ям, Кирьят-Малахи, Тель-Авив-Яффо, Тверия, Кирьят-Ата, Йехуд, Гиватаим, Кирьят-Ям, Хадера, Эйлат, Маале-Адумим, Нетивот, Беэр-Шева, Ор Йегуда, Явне, Офаким, Рамле, Иерусалим.

"Зеленые" города: Кацрин, Акко, Димона, Лод, Бней-Брак, Нацерет, Тира, Сахнин, Тайбэ, Цфат, Бака аль-Гарбия, Эльад, Умм эль-Фахм, Шфарам, Бейт-Шемеш, Тамра, Рахат.