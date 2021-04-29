Коронавирус в Израиле: менее 1600 зараженных, за сутки ни одного умершего больного COVID-19

Утром в четверг, 29 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838372 заразившихся (+87 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1570 человек (-81).

830441 (+168) выздоровели после коронавируса.

6361 (+0) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 36786 тестов. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.

185 (-15 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 118 (-14) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 68 (-8) из них в критическом состоянии, 65 (-7) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,79.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 29 апреля, в Израиле нет ни одного "красного" населенного пункта, почти все города (с населением более 30 тысяч человек) – "зеленые". Один город – Пардес-Хана-Каркур – "оранжевый".

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 29 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5399050 человек (около 4 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 5081978 человек (около 7 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы более 54% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 84%/80%, 30-39 – 80%/76%, 20-29 – 76%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, США, Великобритания, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Образовательные учреждения работают в полном объеме. В них также требуется соблюдение основных карантинных норм (маска, дистанция).

В настоящее время на открытом пространстве разрешено собираться группами до 100 человек. В закрытом помещении вместе могут находиться не более 20 человек.

На открытых стадионах допускается присутствие до 10000 зрителей. В закрытых помещениях – заполненность сооружения не должна превышать 40% от общего количества мест, но при этом в зале должно находиться не более 4000 человек.

На мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек.

В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

В небольших музеях, площадью до 3000 кв.м, максимальная наполненность рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

С 29 апреля отменено ограничение на число пассажиров в общественном транспорте. В настоящий момент на общественном транспорте действует ограничение, согласно которому автобусы могут перевозить до 75% пассажиров от своей максимальной вместимости.

В то же время, минздрав требует апретить гражданам Израиля выезжать в страны с высоким уровнем заболеваемости. Речь на данном этапе идет об Индии, Бразилии, Турции, Мексике, Украине, Эфиопии, Южной Африке. Одновременно минздрав требует обязать граждан, возвращающихся из этих стран, проходить проверки на коронавирус и находиться в изоляции. В минздраве настаивают, чтобы это правило было распространено в том числе на получивших вакцину от коронавируса. Пока окончательного решения по этому поводу не принято.