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NEWSru.co.il :: Здоровье29 августа 2021 г., 16:32

Начата "бустерная" вакцинация всех граждан Израиля старше 12 лет

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Право на третью прививку от коронавируса предоставлено всем израильтянам старше 12 лет

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш объявил, что начиная с 29 августа, третью прививку от коронавируса могут получить все израильтяне старше 12 лет, привившиеся второй раз, как минимум, пять месяцев назад.

Это заявление Аш сделал на специальной пресс-конференции, организованной руководством минздрава. "Нам удалось остановить темпы роста заболеваемости. Она по-прежнему растет, но заметно медленнее", - сказал профессор Аш.

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка сообщил, что решено освободить людей, получивших третью порцию вакцины, от обязанности находиться в изоляции после возвращения из стран объявленных "оранжевыми". По-прежнему карантин обязателен для всех при возвращении из "красных" стран.


Телеканал "Кан-11" отмечает, что минздрав пока не сформировал политику в отношении третьей прививки для лиц, переболевших коронавирусом.

"Отныне третья доза вакцины доступна с 12 лет. Это право, которого нет ни в одной другой стране. Третья прививка работает. Два миллиона израильтян уже привились. Израиль - единственная страна в мире, которая сделала это, и успешно.

Результаты уже есть. Рост числа тяжелобольных начал замедляться, но кульминационная точка кампании ещё впереди, поэтому третью прививку нужно сделать всем гражданам.

Я призываю граждан старше 12 лет немедленно пойти и сделать третью прививку. Тот, кто ещё не прошел вакцинацию, обязан сделать это немедленно. Так мы защитим здоровье и заработок", - цитирует пресс-служба главы правительства Нафтали Беннета.

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