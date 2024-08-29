Зараженный бешенством шакал обнаружен на территории Эмек а-Маянот

Министерство здравоохранения сообщает, что зараженный бешенством шакал был обнаружен к северу от источника Аин ле-Мааян на территории регионального совета Эмек а-Мааяним.

Всех, кто контактировал с дикими или бродячими животными в этом районе, или чьи животные контактировали с дикими или бродячими животными в вышеназванном районе в период с 13 по 27 августа включительно, просят обратиться в бюро здравоохранения Изреэльской долины и Афулы по телефону 04-6099000 для решения о необходимости профилактического лечения.

После рабочего времени следует обращаться в приемный покой больниц.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.