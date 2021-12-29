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NEWSru.co.il :: Здоровье29 декабря 2021 г., 20:33

FDA: тесты на антиген менее эффективны при штамме "омикрон"

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FDA: тесты на антиген менее эффективны при штамме "омикрон"

В среду, 29 декабря, Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало предварительные результаты исследования, согласно которым экспресс-тесты на антиген, хорошо зарекомендовавшие себя при выявлении штамма "дельта", оказались менее чувствительными к штамму "омикрон".

В сообщении говорится, что в исследовании использовался материал, взятый у пациентов, инфицированных штаммом "омикрон". Цель исследования - проверить насколько эффективно существующие антиген-тесты позволяют выявить новый штамм.

В сообщении агентства указывается, что "антиген-тесты позволяют выявить штамм "омикрон", но при этом имеют пониженную чувствительность", это означает, что в некоторых случаях они могут пропустить вирус, давая, так называемый, ложноотрицательный результат.


11-й канал израильского телевидения сообщил, что в министерстве здравоохранения состоялось специальное совещание, на котором обсуждались данные об эффективности тестов, полученные из США. На данном этапе решено не менять правила освобождения из карантина для привитых граждан после контакта с заболевшим. Согласно новым правилам, которые вступят в силу в ночь на 30 декабря, привитый израильтянин после контакта с зараженным должен будет сделать антиген-тест, при получении отрицательного результата он будет освобожден от карантина. При положительном результате будет необходимо сделать PCR-тест, при отрицательном результате - карантин соблюдать не надо, при положительном - карантин составит 10 дней.

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