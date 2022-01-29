Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 5690 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли

В субботу, 29 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 5687 новых случаев заражения коронавирусом. 905 объявлены выздоровевшими. Шесть больных COVID-19 умерли.

Данных о проведенных тестах за последние сутки нет.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 75 пациентов.

Также приводятся такие данные: 91,7% инфицированных коронавирусом выздоровели, 7,3% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5083 умерших, более 503 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.