Коронавирус в Израиле: за неполные сутки умерли трое больных коронавирусом

Вечером в четверг, 29 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:31.

- Программы "светофор" нет

- Вакцинация

- Новая справка

- Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

- Инструкции и штрафы

- Израиль вернулся к нормам "зеленого стандарта"

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 869063 зараженных (+1448 с полуночи и до обновления данных).

При этом в настоящий момент заражены 15521 (+404 с полуночи) человек.

6466 (+3 после утреннего обновления статистики по больным) заболевших COVID-19 умерли. Врачи больницы "Сорока" ранее сообщили о смерти 38-летнего пациента, не имевшего хронических заболеваний. Мужчина не был привит.

С полуночи проведено 92850. В 2,36% случаев выявлялся коронавирус.

263 заболевших в больницах, 34 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 151 пациента оценивается врачами как тяжелое, 32 из них в критическом состоянии, 26 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,33.

На этом фоне в течение последней недели число тяжелобольных заметно возросло (более чем в 2 раза). Ранее минздрав прогнозировал, что к 1 августа число тяжелобольных COVID-19 достигнет 100 человек, но их уже сегодня около 160. Согласно новому прогнозу, к 1 сентября число тяжелобольных может быть более 900.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 70 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 70 лет.

По состоянию на 29 июля, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, городам Кирьят-Малахи и Бат-Ям присвоен статус "красных" (в этой публикации мы говорим только о населенных пунктах, где проживают не менее 20 тысяч человек).

"Оранжевые" города: Нагария, Нетивот, Афула, Акко, Рамат-Ган, Хадера, Кирьят-Гат, Лод, Холон, Нетания, Пардес Хана, Беэр-Яаков, Ор Йегуда, Беэр-Шева, Сдерот, Кирьят-Оно, Кирьят-Моцкин, Ришон ле-Цион, Маалот-Таршиха.

"Желтые" города: Явне, Тель-Авив-Яффо, Сахнин, Кармиэль, Герцлия, Эйлат, Кирьят-Ям, Ашкелон, Реховот, Рамат а-Шарон, Од а-Шарон, Гиватаим, Петах-Тиква, Хайфа, Рамле, Йехуд, Кирьят-Бялик, Кафр-Касем, Раанана, Кфар-Саба, Нес Циона, Офаким, Рош а-Айн, Бней-Брак, Ашдод, Бака аль-Гарбия, Тайбэ, Модиин, Тира, Ариэль.

Прочие города пока считаются "зелеными".

Отметим, что минздрав не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. 28 июля минздрав в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il подтвердил, что программа "светофор" пока не задействована.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 29 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5775845 человек (+3 тыс. за сутки), вторую дозу – 5346013 человек (+11 тыс. за сутки).

Полностью вакцинированы более 57% населения страны и более 78% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 62% израильтян, более 84% взрослого населения.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 11 июля заявил, что договорился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса. Согласно заявлению Беннета, часть новой партии вакцины Pfizer будет доставлена в Израиль уже 1 августа, а не в сентябре, как было договорено ранее. Впрочем, журналистка радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Мория Асараф-Вольберг сообщила со ссылкой на источники в минздраве, что в августе в Израиль будут доставлены лишь 200 тысяч доз вакцин Pfizer.

В Иерусалиме также рассчитывают перенести на август получение 700 тысяч доз, которые должна передать Израилю в октябре Южная Корея.

Эпидемиологи минздрава в ходе совещания по вопросу о третьей дозе прививки против коронавируса приняли решение рекомендовать делать третью прививку пожилому населению. Разногласия между специалистами возникли только в вопросе о том, с какого возраста делать третью прививку – с 60 или с 70 лет. Рекомендации были переданы гендиректору минздрава профессору Нахману Ашу, который пришел к решению о начале с 1 августа процесса ревакцинации граждан старше 60 лет.

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действует новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

С 23 июля расширен список "красных" и "оранжевых" стран, посещение которых из-за эпидемии коронавируса запрещено или ограничено для израильских граждан.

Имеют статус "красных" и запрещены к посещению для израильтян: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Киргизия. Вечером 22 июля было принято решение о добавлении в "красный" список Великобритании, Грузии, Кипра и Турции (решение вступит в силу в пятницу, 30 июля).

Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям. После возвращения из этих стран вакцинированные должны сдать тест на коронавирус, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.

Список "желтых" стран, которые не рекомендованы к посещению: Уругвай, Багамы, Сальвадор, Ангола, Эсватини (бывший Свазиленд), Эквадор, Эритрея, Армения, Эфиопия, Ботсвана, Боливия, Бахрейн, Белиз, Французская Гвиана, Филиппины, Доминиканская республика, Нидерланды, Центральная Африканская республика, Венесуэла, Танзания, Греция, Иордания, Лесото, Мозамбик, Малави, Мальдивы, Египет, Марокко, Непал, Сьерра-Леоне, Сенегал, Шри-Ланка, Португалия, Перу, Куба, Казахстан, Катар, Камерун, Руанда, Таиланд.

Напомним, по возвращении из "желтых" и "зеленых" стран все, в том числе привитые и переболевшие, должны находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус, сделанного в "Бен-Гурионе" (максимум 24 часа).

Решение о расширении списка "красных" и "оранжевых" стран было утверждено накануне вечером на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. При этом обсуждался вариант введения более простой градации: страны, разрешенные и запрещенные к посещению.

Инструкции и штрафы

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при прилете в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 7 (семи) дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов: один сразу после прилета, а второй – на седьмой день карантина (это правило действует с 14 июля, до того требовалось от 14 до 10 дней карантина).

Каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском заражения запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в такие страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Введены штрафы за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

Был введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

Действует положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".

Израиль возвращается к нормам "зеленого стандарта"

Утром 29 июля вступило в силу возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице.

"Зеленый стандарт" становится вновь актуальным в тренажерных залах, в ресторанах, в столовых, в парках развлечений, в синагогах, при организации спортивных и культурных мероприятий.

При текущем уровне заболеваемости, "зеленый стандарт" не является обязательным на мероприятии с участием менее ста человек.

"Зеленый стандарт" требует от участника предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. При отсутствии перечисленных справок лица старше 12 лет должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. В соответствии с решением кабинета, дети до 12 лет в настоящий момент освобождены от необходимости делать тест для того, чтобы посетить детское мероприятие или кинотеатр.

Дети должны делать проверку только для участия в мероприятиях с участием более ста человек в соответствии со "знаком торжеств".

Согласно решению кабинета, с 8 августа государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для предъявления на входе в различные учреждения. Тесты должны будут оплачивать сами проверяющиеся. Исключение будет сделано для лиц, которым по медицинским показаниям запрещена вакцинация, а также для детей младше 12 лет.