Третья доза: минздрав распорядился ревакцинировать израильтян старше 60 лет

Генеральный директор министерства здравоохранения распорядился с воскресенья, 1 августа, начать прививать третьей дозой вакцины против коронавируса израильтян старше 60 лет.

Больничные кассы получили соответствующее распоряжение.

Накануне эпидемиологи минздрава в ходе совещания по вопросу о третьей дозе прививки против коронавируса приняли решение рекомендовать делать третью прививку пожилому населению. Разногласия между специалистами возникли только в вопросе о том, с какого возраста делать третью прививку - с 60 или с 70 лет.

Напомним, утром 29 июля вступило в силу возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице.