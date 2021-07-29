Третья доза: минздрав распорядился ревакцинировать израильтян старше 60 лет
Генеральный директор министерства здравоохранения распорядился с воскресенья, 1 августа, начать прививать третьей дозой вакцины против коронавируса израильтян старше 60 лет.
Больничные кассы получили соответствующее распоряжение.
Накануне эпидемиологи минздрава в ходе совещания по вопросу о третьей дозе прививки против коронавируса приняли решение рекомендовать делать третью прививку пожилому населению. Разногласия между специалистами возникли только в вопросе о том, с какого возраста делать третью прививку - с 60 или с 70 лет.
Напомним, утром 29 июля вступило в силу возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице.
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Специалисты минздрава рекомендуют третью прививку для пожилых людей
Специалисты минздрава рекомендуют третью прививку для пожилых людей