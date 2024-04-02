22 ребенка из тысячи: ЦСБ Израиля опубликовало статистику диагностики аутического спектра

Согласно данным центрального статистического бюро, в 2022 году в Израиле жили 57233 человека, диагностированных в аутическом спектре, то есть 5,9 человек на каждую 1000 населения (один из 167).

77% диагностированных были мужского пола, 81% - младше 18 лет, 92% - евреи. Среди евреев 42% - дети ашкеназского отца, 26% - дети сефардского отца.

У 46% диагностированных помимо аутического диагноза была по меньшей мере одна дополнительная инвалидность, у 9% - два и более дополнительных диагноза.

Количество диагностируемых за последние два десятилетия выросло с 4,5 ребенка на каждую тысячу среди родившихся в 2000 году до 22,2 детей на каждую тысячу среди родившихся в 2018 году.

Среди еврейских мальчиков количество диагностируемых выросло с 10 на каждую тысячу среди родившихся в 2000 году до 38 на каждую тысячу среди родившихся в 2018 году. Среди еврейских девочек этот показатель вырос с 3 на тысячу до 13 на тысячу, среди арабских мальчиков – с 1 на тысячу до 17 на тысячу, среди арабских девочек – с 0 до 5 на тысячу.

Следует отметить, что эти цифры свидетельствуют также об улучшении методов диагностики и о росте осведомленности родителей.