adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.543 ₪ 3.486 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
26 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Здоровье

    В сентябре 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было на 68% меньше, чем в августе

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В сентябре 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было на 68% меньше, чем в августе
    Nati Shohat/Flash90     В сентябре 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было на 68% меньше, чем в августе
    Фото NEWSru.co.il

    Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в сентябре 2022 года) жертвами COVID-19 в Израиле стали 78 человек. Это на 68% меньше, чем было в августе 2022 года.

    Это самый низкий показатель смертности от COVID-19 в Израиле с декабря 2021 года.

    Для сравнения, в августе 2022 года от коронавируса в Израиле умерли 243 человека, в июле 2022 – 419 человек, в июне 2022 года – 98 человек, в мае 2022-го – 154, в апреле 2022-го – 213, в марте 2022-го – 281, в феврале 2022-го – 1400, в январе 2022-го – 560, в декабре 2021-го – 47, в ноябре 2021-го – 96, в октябре 2021-го – 339, в сентябре 2021-го – 679, в августе 2021-го – 608, в июле 2021-го – 45, в июне 2021-го – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

    adv_11 m_ar_1

    По состоянию на начало октября 2022 года, общее число жертв эпидемии коронавируса в Израиле (с весны 2020 года): 11698 человек.

    adv_12 incontent_1

    Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 1254 на 1 млн населения (84-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,25%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – 1,1%.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 2 Октября 2022
    Коронавирус в Израиле: за неделю число зараженных существенно не изменилось, умерли 11 больных COVID-19
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:38 Госконтролер: военнослужащие на базах ЦАХАЛа в Иудее и Самарии живут в неприемлемых условиях
    16:27 Перед судом предстанут мнимые больные, бросавшие "коктейли Молотова" с территории больницы
    15:23 Последствия урагана "Иэн" на юге США. Фоторепортаж
    14:36 Попытка теракта в тюрьме "Рамон": ранена охранница
    14:33 Правительство утвердило план приема евреев и их семей из Украины, России и Беларуси
    13:45 Столкновения на юге Ирана, десятки погибших
    12:53 В Нацерете задержаны боевики ячейки "Исламского государства"
    11:35 В сентябре 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было на 68% меньше, чем в августе
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5