Вступили в силу две крупные реформы на рынке страхования здоровья

1 октября в Израиле вступили в силу сразу две реформы на рынке страхования здоровья, вносящие серьезные изменения в систему и изменяющие взаимоотношения между клиентами, страховыми компаниями и больничными кассами.

Реформа полисов страхования операций в Израиле

Реформа, проведенная правительством в рамках закона о рыночном регулировании за 2023 год, предусматривает изменение структуры страховых полисов, покрывающих операции и заменяющее операцию лечение в Израиле.

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С 1 октября страховые компании могут продавать такие полисы трех следующих видов:



1) Дополнительное покрытие к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН) с собственным участием в 5000 шекелей. В рамках такого полиса клиент должен сначала обратиться в больничную кассу, которая покроит стоимость операции в рамках полиса ШАБАН, а страховая компания покроет только остаток стоимости за вычетом 5000 шекелей собственного участия.

2) Дополнительное покрытие к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН) с первого шекеля. В рамках такого полиса клиент должен сначала обратиться в больничную кассу, которая покроит стоимость операции в рамках полиса ШАБАН, а страховая компания покроет только остаток стоимости.

3) Полное частное страховое покрытие с 1 шекеля.

На втором этапе реформы, который вступит в силу в июне 2024 года, все, кто приобрел страховой полис на покрытие стоимости операций в Израиле начиная с февраля 2016 года, будут принудительно переведены на полисы дополнительного покрытия к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН), и если захотят вернуться на полное частное страховое покрытие с 1 шекеля, должны будут самостоятельно обратиться в страховую компанию. На страховые полисы, приобретенные до конца января 2016 года , эта реформа не распространяется.

Цель реформы – укрепить финансирование общественной медицины, прекратив практику использования частными страховыми компаниями ее ресурсов, и положить конец ненужному дублированию многими клиентами страховых полисов в больничных кассах и в частных компаниях.

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В то же время в страховых компаниях утверждают, что клиентов принудительно переводят в расширенные страховки больничных касс, где покрытие полиса зависит от устава, в который больничной кассой могут вноситься изменения без согласия клиента, тогда как страховая компания подписывает с клиентом индивидуальный договор (условия которого могут измениться только в рамках государственного законодательства).

Реформа стандартизации полисов страхования здоровья

Вторая реформа, инициированная управлением рынка страхования также предусматривает введение трех уровней страховки.

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1) Стандартные базовые пакеты, включающие в себя только три покрытия – пересадку органов и особое лечение за границей, оплату лекарств, не входящих в государственную корзину, и операции или заменяющие операции процедуры за границей.

2) Добавление к базовому покрытия операций и заменяющих операции процедур в Израиле (смотрите выше первую реформу).

3) Дополнительные покрытия.

Полисы первого уровня будут унифицированы и одинаковы для всех страховых компаний.

Продавать полисы второго и третьего уровня можно только клиенту, у которого уже есть полис первого уровня. Продавать полисы третьего уровня можно только клиенту, у которого уже есть полисы первых двух уровней.

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Дополнительные полисы, предлагающие покрытие различных вариантов амбулаторных услуг, будут разделены на девять групп, каждую из которых можно будет приобрести отдельно: врачебные консультации, анализы, лечение на дому, использование современных технологий и аппаратуры, лечение для ребенка, лечение для взрослого, онлайн-услуги, вызов врача, медицинское сопровождение. Список групп может быть расширен с согласия управления.

При продаже дополнительного покрытия агент/страховая компания должны убедиться, что у клиента нет такого же покрытия в другом полисе. В рамках разных полисов допускается перекрестное страхование не более 10% страхового покрытия.

Еще один пункт реформы запрещает предоставление клиентам краткосрочных скидок. Компания, предоставляющая скидку на страховые взносы, обязана давать ее на срок не менее 10 лет.

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Эта реформа распространяется только на полисы, приобретенные или обновленные после 30 сентября 2023 года. Коллективные страховые полисы, которые имеют ограниченный срок действия и регулярно обновляются, будут изменяться в соответствии с реформой с даты обновления.

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