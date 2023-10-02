Вступили в силу две крупные реформы на рынке страхования здоровья
1 октября в Израиле вступили в силу сразу две реформы на рынке страхования здоровья, вносящие серьезные изменения в систему и изменяющие взаимоотношения между клиентами, страховыми компаниями и больничными кассами.
Реформа полисов страхования операций в Израиле
Реформа, проведенная правительством в рамках закона о рыночном регулировании за 2023 год, предусматривает изменение структуры страховых полисов, покрывающих операции и заменяющее операцию лечение в Израиле.
С 1 октября страховые компании могут продавать такие полисы трех следующих видов:
1) Дополнительное покрытие к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН) с собственным участием в 5000 шекелей. В рамках такого полиса клиент должен сначала обратиться в больничную кассу, которая покроит стоимость операции в рамках полиса ШАБАН, а страховая компания покроет только остаток стоимости за вычетом 5000 шекелей собственного участия.
2) Дополнительное покрытие к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН) с первого шекеля. В рамках такого полиса клиент должен сначала обратиться в больничную кассу, которая покроит стоимость операции в рамках полиса ШАБАН, а страховая компания покроет только остаток стоимости.
3) Полное частное страховое покрытие с 1 шекеля.
На втором этапе реформы, который вступит в силу в июне 2024 года, все, кто приобрел страховой полис на покрытие стоимости операций в Израиле начиная с февраля 2016 года, будут принудительно переведены на полисы дополнительного покрытия к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН), и если захотят вернуться на полное частное страховое покрытие с 1 шекеля, должны будут самостоятельно обратиться в страховую компанию. На страховые полисы, приобретенные до конца января 2016 года , эта реформа не распространяется.
Цель реформы – укрепить финансирование общественной медицины, прекратив практику использования частными страховыми компаниями ее ресурсов, и положить конец ненужному дублированию многими клиентами страховых полисов в больничных кассах и в частных компаниях.
В то же время в страховых компаниях утверждают, что клиентов принудительно переводят в расширенные страховки больничных касс, где покрытие полиса зависит от устава, в который больничной кассой могут вноситься изменения без согласия клиента, тогда как страховая компания подписывает с клиентом индивидуальный договор (условия которого могут измениться только в рамках государственного законодательства).
Реформа стандартизации полисов страхования здоровья
Вторая реформа, инициированная управлением рынка страхования также предусматривает введение трех уровней страховки.
1) Стандартные базовые пакеты, включающие в себя только три покрытия – пересадку органов и особое лечение за границей, оплату лекарств, не входящих в государственную корзину, и операции или заменяющие операции процедуры за границей.
2) Добавление к базовому покрытия операций и заменяющих операции процедур в Израиле (смотрите выше первую реформу).
3) Дополнительные покрытия.
Полисы первого уровня будут унифицированы и одинаковы для всех страховых компаний.
Продавать полисы второго и третьего уровня можно только клиенту, у которого уже есть полис первого уровня. Продавать полисы третьего уровня можно только клиенту, у которого уже есть полисы первых двух уровней.
Дополнительные полисы, предлагающие покрытие различных вариантов амбулаторных услуг, будут разделены на девять групп, каждую из которых можно будет приобрести отдельно: врачебные консультации, анализы, лечение на дому, использование современных технологий и аппаратуры, лечение для ребенка, лечение для взрослого, онлайн-услуги, вызов врача, медицинское сопровождение. Список групп может быть расширен с согласия управления.
При продаже дополнительного покрытия агент/страховая компания должны убедиться, что у клиента нет такого же покрытия в другом полисе. В рамках разных полисов допускается перекрестное страхование не более 10% страхового покрытия.
Еще один пункт реформы запрещает предоставление клиентам краткосрочных скидок. Компания, предоставляющая скидку на страховые взносы, обязана давать ее на срок не менее 10 лет.
Эта реформа распространяется только на полисы, приобретенные или обновленные после 30 сентября 2023 года. Коллективные страховые полисы, которые имеют ограниченный срок действия и регулярно обновляются, будут изменяться в соответствии с реформой с даты обновления.
Обсудить в телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир"