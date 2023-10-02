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    Здоровье

    Вступили в силу две крупные реформы на рынке страхования здоровья

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    Вступили в силу две крупные реформы на рынке страхования здоровья
    Yossi Aloni/Flash90

    1 октября в Израиле вступили в силу сразу две реформы на рынке страхования здоровья, вносящие серьезные изменения в систему и изменяющие взаимоотношения между клиентами, страховыми компаниями и больничными кассами.

    Реформа полисов страхования операций в Израиле

    Реформа, проведенная правительством в рамках закона о рыночном регулировании за 2023 год, предусматривает изменение структуры страховых полисов, покрывающих операции и заменяющее операцию лечение в Израиле.

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    С 1 октября страховые компании могут продавать такие полисы трех следующих видов:

    1) Дополнительное покрытие к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН) с собственным участием в 5000 шекелей. В рамках такого полиса клиент должен сначала обратиться в больничную кассу, которая покроит стоимость операции в рамках полиса ШАБАН, а страховая компания покроет только остаток стоимости за вычетом 5000 шекелей собственного участия.
    2) Дополнительное покрытие к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН) с первого шекеля. В рамках такого полиса клиент должен сначала обратиться в больничную кассу, которая покроит стоимость операции в рамках полиса ШАБАН, а страховая компания покроет только остаток стоимости.
    3) Полное частное страховое покрытие с 1 шекеля.
    На втором этапе реформы, который вступит в силу в июне 2024 года, все, кто приобрел страховой полис на покрытие стоимости операций в Израиле начиная с февраля 2016 года, будут принудительно переведены на полисы дополнительного покрытия к расширенному страхованию больничной кассы (ШАБАН), и если захотят вернуться на полное частное страховое покрытие с 1 шекеля, должны будут самостоятельно обратиться в страховую компанию. На страховые полисы, приобретенные до конца января 2016 года , эта реформа не распространяется.

    Цель реформы – укрепить финансирование общественной медицины, прекратив практику использования частными страховыми компаниями ее ресурсов, и положить конец ненужному дублированию многими клиентами страховых полисов в больничных кассах и в частных компаниях.

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    В то же время в страховых компаниях утверждают, что клиентов принудительно переводят в расширенные страховки больничных касс, где покрытие полиса зависит от устава, в который больничной кассой могут вноситься изменения без согласия клиента, тогда как страховая компания подписывает с клиентом индивидуальный договор (условия которого могут измениться только в рамках государственного законодательства).

    Реформа стандартизации полисов страхования здоровья

    Вторая реформа, инициированная управлением рынка страхования также предусматривает введение трех уровней страховки.

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    1) Стандартные базовые пакеты, включающие в себя только три покрытия – пересадку органов и особое лечение за границей, оплату лекарств, не входящих в государственную корзину, и операции или заменяющие операции процедуры за границей.
    2) Добавление к базовому покрытия операций и заменяющих операции процедур в Израиле (смотрите выше первую реформу).
    3) Дополнительные покрытия.

    Полисы первого уровня будут унифицированы и одинаковы для всех страховых компаний.

    Продавать полисы второго и третьего уровня можно только клиенту, у которого уже есть полис первого уровня. Продавать полисы третьего уровня можно только клиенту, у которого уже есть полисы первых двух уровней.

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    Дополнительные полисы, предлагающие покрытие различных вариантов амбулаторных услуг, будут разделены на девять групп, каждую из которых можно будет приобрести отдельно: врачебные консультации, анализы, лечение на дому, использование современных технологий и аппаратуры, лечение для ребенка, лечение для взрослого, онлайн-услуги, вызов врача, медицинское сопровождение. Список групп может быть расширен с согласия управления.

    При продаже дополнительного покрытия агент/страховая компания должны убедиться, что у клиента нет такого же покрытия в другом полисе. В рамках разных полисов допускается перекрестное страхование не более 10% страхового покрытия.

    Еще один пункт реформы запрещает предоставление клиентам краткосрочных скидок. Компания, предоставляющая скидку на страховые взносы, обязана давать ее на срок не менее 10 лет.

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    Эта реформа распространяется только на полисы, приобретенные или обновленные после 30 сентября 2023 года. Коллективные страховые полисы, которые имеют ограниченный срок действия и регулярно обновляются, будут изменяться в соответствии с реформой с даты обновления.

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