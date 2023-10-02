Нобелевская премия по медицине присуждена ученым, исследования которых помогли создать вакцины против коронавируса

В понедельник, 2 октября, Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсману (США). Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Премия присуждена за "за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19".

3 октября будет назван лауреат в области физики, 4 октября – в области химии. 5 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 6 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 9 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии стал Сванте Паабо (Швеция) за изучение генетических основ эволюции человека.