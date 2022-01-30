Коронавирус в мире: более 373 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 30 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5676119 человек (+7684 за сутки), более 373 млн заразились, около 73 млн инфицированы в настоящее время, около 295 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 906861 умерших
Бразилия – 626643
Индия – 494110
Россия – 330111 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 305762
Перу – 205112
Великобритания – 155613
Италия – 145914
Индонезия – 144285
Колумбия – 133832
Иран – 132380
Франция – 130456
Аргентина – 120836
Германия – 118335
Польша – 105138
Украина – 100031
ЮАР – 94905
Испания – 92966
Турция – 87045
Румыния – 59932
Филиппины – 53871
В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6087
Румыния – 3148
Бразилия – 2915
Польша – 2783
США – 2715
Аргентина – 2636
Колумбия – 2587
Италия – 2419
Мексика – 2333
Украина – 2309
Великобритания – 2273
Россия – 2261
Франция – 1992
Испания – 1987
ЮАР – 1569
Иран – 1545
Германия – 1405
Турция – 1015
Больше всего заразившихся (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 75 млн человек
Индии – 41 млн
Бразилии – 25 млн
Франции – 19 млн
Великобритании – 16 млн
России – 12 млн
Турции – 11 млн
Италии – 11 млн
Испании – 10 млн
Германии – 10 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 4 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Канаде – 3 млн
Чехии – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Израиле – 3 млн
Японии – 3 млн
Португалии – 3 млн
Австралии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2759031 израильтян, 8658 из них умерли. Относительная смертность: 928 на 1 млн (88-е место в мире).
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