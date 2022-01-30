Коронавирус в мире: более 373 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 30 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5676119 человек (+7684 за сутки), более 373 млн заразились, около 73 млн инфицированы в настоящее время, около 295 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 906861 умерших

Бразилия – 626643

Индия – 494110

Россия – 330111 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 305762

Перу – 205112

Великобритания – 155613

Италия – 145914

Индонезия – 144285

Колумбия – 133832

Иран – 132380

Франция – 130456

Аргентина – 120836

Германия – 118335

Польша – 105138

Украина – 100031

ЮАР – 94905

Испания – 92966

Турция – 87045

Румыния – 59932

Филиппины – 53871



В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6087

Румыния – 3148

Бразилия – 2915

Польша – 2783

США – 2715

Аргентина – 2636

Колумбия – 2587

Италия – 2419

Мексика – 2333

Украина – 2309

Великобритания – 2273

Россия – 2261

Франция – 1992

Испания – 1987

ЮАР – 1569

Иран – 1545

Германия – 1405

Турция – 1015



Больше всего заразившихся (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 75 млн человек

Индии – 41 млн

Бразилии – 25 млн

Франции – 19 млн

Великобритании – 16 млн

России – 12 млн

Турции – 11 млн

Италии – 11 млн

Испании – 10 млн

Германии – 10 млн

Аргентине – 8 млн

Иране – 6 млн

Колумбии – 6 млн

Мексике – 5 млн

Польше – 5 млн

Индонезии – 4 млн

Нидерландах – 4 млн

Украине – 4 млн

ЮАР – 4 млн

Филиппинах – 4 млн

Перу – 3 млн

Бельгии – 3 млн

Канаде – 3 млн

Чехии – 3 млн

Малайзии – 3 млн

Израиле – 3 млн

Японии – 3 млн

Португалии – 3 млн

Австралии – 3 млн

