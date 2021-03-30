Коронавирус в Израиле: в больницах 611 заболевших, состояние 405 из них тяжелое

Вечером во вторник, 30 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:55.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 832574 заразившихся (+249 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 7879 человек (-459 с полуночи).

6189 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 42341 теста. В 0,9% случаев выявлялся коронавирус.

611 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 405 (-48 с полуночи) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 225 из них в критическом состоянии, 203 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 0,53.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 55% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 56% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. По состоянию на 30 марта в Израиле не осталось ни одного города, который имел бы статус "красного" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Среди "зеленых" почти все города: Тайбэ, Арад, Тира, Тамра, Бака аль-Гарбия, Нацерет, Цфат, Рамле, Иерусалим, Нетивот, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на вечер 30 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5234553 человека (около 6 тысяч с полуночи), вторую дозу – 4760630 человек (около 18 тыс. с полуночи).

Полностью вакцинированы около 51% населения страны и более 70% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 56% израильтян, около 78% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 97% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, в категории 80-89 – 94%/90%, 70-79 – 97%/93%, 60-69% – 89%/84%, 50-59 – 87%/80%, 40-49 – 82%/74%, 30-39 – 77%/68%, 20-29 – 72%/62%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 21%/17%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Великобритания, Бахрейн, США, Сербия, Венгрия, Катар, Марокко. По темпам вакцинации за последнюю неделю (по отношению к общей численности населения) в ТОП-10: ОАЭ, Чили, Великобритания, Венгрия, США, Катар, Бахрейн, Канада, Израиль, Франция.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ВЫХОДА ИЗ КАРАНТИНА

21 марта в Израиле начался четвертый этап снятия карантинных ограничений; формат этого этапа был утвержден недели кабинетом министров по борьбе с эпидемией коронавируса.

На входе в предприятия и организации, работающие в рамках "зеленого" стандарта, будет разрешено проведение экспресс-тестов на коронавирус для невакцинированных и не болевших

Разрешено открытие бассейнов, ярмарок и туристических аттракций на открытом воздухе, включая аттракционы.

В рамках "зеленого" стандарта разрешено проведение ярмарок в зданиях и спортивных залах.

Для сидячих мероприятий без еды и напитков:

В закрытых помещениях до 5 тысяч мест – до 75% мест, но не более 1000 человек

В закрытых помещениях более 5 тысяч мест – до 30%, но не более 3000 человек

Для открытых площадок до 10 тысяч мест – до 75%, но не более 3000 человек

Для открытых площадок более 10 тысяч мест – до 30%, но не более 5000 человек

Для стоячих мероприятий или мероприятий с подачей еды и питья:

До 50% максимально разрешенного заполнения, но не более 500 человек под открытым небом и не более 300 человек в закрытом помещении.

Отменен запрет на организацию ярмарок на территории торговых центров.

Разрешена установка киосков и лотков на территории торговых центров (с соблюдением требований минздрава по расстоянию между ними и т.д.)

Разрешен доступ в спортивные объекты для новых спортсменов, не участвовавших в профессиональных спортивных соревнованиях в течение последних двух лет.

На туристических объектах, действующих в рамках "фиолетового" стандарта, доступ ограничен 1 человеком на 15 кв.м. площади. На объектах, в которых имеются аттракционы, имеется дополнительное ограничение – до 1500 человек для мест с максимальной загруженностью до 10 тысяч человек, 2500 человек для мест с максимальной загруженностью более 10 тысяч человек.

В период праздника Песах в отелях и их банкетных залах, имеющих разрешение допуска до 5% несовершеннолетних с отрицательной проверкой на коронавирус, допуск разрешен при предъявлении проверки за последние 72 часа, а не 48 часов.

Система образования

Кроме того, утверждены правила, касающиеся системы образования.

1. Максимальное количество участников образовательных мероприятий на открытом пространстве в детских садах и школах увеличено с 20 до 50 человек.

2. На персонал школ и детских садов и внештатных сотрудников, которые предъявят "зеленый паспорт" директору учреждения, не будет распространяться ограничение на количество групп, в которых они могут преподавать.

3. Разрешаются экскурсии с ночевкой для 16-летних участников молодежных движений, если 90% из них имеют "зеленый паспорт".

4. Для третьих классов отменяются "капсулы", а в первых и вторых классах "постоянной группой" будет считаться весь класс. В группах продленного дня для третьих классов нельзя будет смешивать несколько групп.

5. Снимается ограничение, запрещающее делать перерывы между занятиями в вузах и на курсах, работающих в соответствии с "зеленым знаком".

6. В средних специальных интернатах, где не менее 90% учащихся имеют "зеленый паспорт", можно будет работать в постоянных группах до 500 учеников, без особых ограничений на вход и выход из интерната. В школах-интернатах для старших классов, где не менее 90% учеников 11-12 классов имеют "зеленый паспорт", данная инструкция будет применяться только к этим классам.

7. В преддверии праздника Песах разрешена работа детских лагерей ("кейтанот") в тех районах, где разрешена учеба, в соответствии с установленными правилами.

8. Работа будет вестись согласно положениям программы "Светофор", опубликованным министерством здравоохранения сегодня, 18.3.21.

Распоряжения будут действовать с 17:00 пятницы, 18.3.21, до субботы, 10.4.21.

АВИАСООБЩЕНИЕ

Вечером 20 марта в ходе телефонного голосования кабинет министров по борьбе с коронавирусом одобрил поправку к правилам авиасообщения, внесенную после соответствующего решения Высшего суда справедливости (БАГАЦ).

Было решено отменить ограничение на прием до 3000 пассажиров в сутки в международном аэропорту Бен-Гурион. При этом отмечается, что число рейсов и пассажиров будут ограничены "эффективной пропускной способностью аэропорта Бен-Гурион", на которую влияют такие факторы, как необходимость соблюдать базовые карантинные требования (социальная дистанция между пассажирами) и необходимость проведения тестов.

Механизм утверждения исключительных рейсов упразднен. (Однако иностранцы пока по-прежнему могут прилетать только в исключительных случаях. Для них продолжают действовать старые распоряжения.)

Кроме того, отменено ограничение на рейсы, которые прибывают в Израиль как грузовые, а вылетают – как пассажирские.

Отменено требование измерения температуры тела пассажира на входе в терминал и перед посадкой в самолет.

На этой неделе могут быть утверждены новые послабления карантинного режима.