Коронавирус в Израиле: менее 400 зараженных, за неделю умерли десять больных COVID-19

Утром в воскресенье, 30 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за субботу невозможно, так как утром 29 мая отчет минздравом не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839454 (+138 за неделю, в среднем около 20 в сутки).

При этом в настоящий момент заражены 398 (-144 за неделю) человека.

6408 (+10 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

832648 (+272 за неделю) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 33911 тестов. Положительных результатов <0,1%.

97 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 50 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 37 из них в критическом состоянии, 36 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,74.

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 30 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5449679 человек, вторую дозу – 5128726 человек.

Полностью вакцинированы около 55% населения страны и более 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, около 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

С 1 июня в Израиле будут отменены все карантинные ограничения

С 1 июня будут отменены все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса.

Причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на послабления в режиме карантина и работу образовательных учреждений.

После отмены ограничений исчезает необходимость в "зеленых паспортах", будут отменены ограничения "фиолетового стандарта".

Вместе с тем решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. 28 мая "коронавирусный" кабинет в ходе телефонного голосования одобрил предложение министерства здравоохранения о продлении срока действия ограничений на вылет из Израиля в "красные" страны и прибытие из них до 13 июня 2021 года. Речь идет о следующих странах: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. С 31 мая в список "красных" стран будут включены Россия и Аргентина.