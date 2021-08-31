Коронавирус в Израиле накануне начала учебного года: новые антирекорды

Утром во вторник, 31 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по официальным данным, установлены новые антирекорды.

- Вакцинация: третий этап для всех, кто не младше 12 лет

- Серологические проверки для детей 3-12 лет (не во всех городах)

- Коронавирус в Израиле: все крупные города "красные" или "оранжевые"

- Учебный год начинается 1 сентября

- Карантинные ограничения в Израиле

- Международный "светофор", Евросоюз исключил Израиль из списка "безопасных стран"



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1066352 зараженных (+10516 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 31 и 30 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 10947 зараженных, что является новым антирекордом с начала эпидемии).

При этом в настоящий момент заражены 83542 человек (+ 3917 за сутки). Это также новый антирекорд: прошлый пик был зафиксирован 20 января 2021 года, когда в Израиле, по данным минздрава, было 82930 зараженных коронавирусом.

7043 (+53 за сутки, наибольший показатель примерно за полгода) заболевших COVID-19 умерли.

975767 человек выздоровели (+6546 за сутки).

За последние сутки проведены 91085 тестов. В 7,8% случаев выявлялся коронавирус.

1122 (-23) заболевших в больницах, 155 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 719 (-12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 217 из них в критическом состоянии, 172 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,09.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% – старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 15 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью.

По данным минздрава Израиля на 31 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5974921 человек (64% населения страны, 87% взрослого населения), вторую дозу – 5482062 человек (59% населения страны, 80% взрослого населения). 2157299 человек привиты третьей дозой (23% населения страны, 32% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 71%, в категории 80-89 – 95%/92%/77%, 70-79 – 96%/94%/81%, 60-69 – 92%/88%/66%, 50-59 – 91%/86%/50%, 40-49 – 88%/82%/33%, 30-39 – 85%/79%/17%, 20-29 – 81%/73%/5%, 16-19 – 81%/70%/2%, 12-15 – 47%/32%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

В течение последнего месяца последовательно растет разрыв между относительным числом тяжелобольных COVID-19 среди непривитых и привитых пожилых граждан. По данным минздрава, по состоянию на 31 августа, среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых 297/100 тысяч. При этом в той же возрастной категории 54/100 тысяч получили одну прививку, 20/100 тысяч привиты полностью.

Коронавирус в Израиле: все крупные города – "красные" или "оранжевые"

В отчетах минздрава снова введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер. Список "красных" населенных пунктов по версии минздрава заметно шире.

По состоянию на 31 августа, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" присвоен городам (с населением более 20 тысяч человек) Арад, Бней-Брак, Модиин-Илит, Офаким, Бейт-Шемеш, Эльад, Нетивот, Ор Йегуда, Кирьят-Ата, Эйлат, Тверия, Ашдод, Кирьят-Гат, Рамле, Хадера, Сдерот, Беэр-Яаков, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ям, Тамра, Бака аль-Гарбия, Рош а-Айн, Бат-Ям, Нетания, Афула, Холон, Акко, Кирьят-Моцкин, Ашкелон.

"Оранжевые" города: Хайфа, Явне, Лод, Маале-Адумим, Рахат, Реховот, Кирьят-Шмона, Цфат, Беэр-Шева, Ришон ле-Цион, Кирьят-Бялик, Бейтар-Илит, Раанана, Димона, Петах-Тиква, Модиин, Нес-Циона, Кирьят-Оно, Нагария, Кафр Кара, Кармиэль, Ариэль, Тира, Йехуд, Рамат-Ган, Тель-Авив-Яффо, Гиватаим, Рамат а-Шарон, Шфарам, Од а-Шарон, Нацерет, Герцлия, Иерусалим, Кфар-Саба.

С началом учебного года (с 1 сентября) ожидается введение дифференциации. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах будут проводиться удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

Карантинные ограничения в Израиле

18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус.

"Фиолетовый стандарт" действует в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также действует в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать:

– на спортивных и культурных мероприятиях;

– на конференциях и выставках;

– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

– залах торжеств;

– на фестивалях;

– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

– в музеях и библиотеках;

– парках развлечениях;

– в университетах и высших учебных заведениях.

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

В помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Также введены ограничения на проведение массовых мероприятий:

- В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

- В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

- Маска обязательна, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.

Вечером 30 августа заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом было принято решение о расширении требований "зеленого стандарта" на новые категории работников. "Зеленый стандарт" отныне распространяется на работников системы здравоохранения, системы просвещения и социальных служб, а также на работников всех организаций и мест, для посещения которых нужен "зеленый паспорт" или справка о перенесенном коронавирусном заболевании, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Это может означить, что "зеленый паспорт" будет необходим работникам спортивных залов, ресторанов и кафе, парков, мест развлечений. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение вакцинации, будет необходим отрицательный тест на коронавирус. На заседании кабинета также были утверждены ограничения, которые будут действовать у Стены Плача накануне праздника Рош а-Шана: в чтении "Слихот" смогут принять участие не более 8 тысяч человек, которые будут разделены на 18 групп ("капсул"). Ношение маски является обязательным. Наличие "зеленого паспорта" у участников мероприятия является желательным, но не обязательным.

Международный "светофор"

До 31 августа действительны следующие списки "желтых", "оранжевых" и "красных" стран.

В "желтом" списке стран, по возвращении из которых привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион, всего десять государств: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия.

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

Все остальные страны объявлены "оранжевыми" – по возвращении из них на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим.

Напомним, что период карантина составляет 14 дней, однако его можно сократить до семи дней – при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус (первый тест делается по прилету в аэропорту, второй – на седьмой день). Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

С 16 августа израильтяне вновь могут (без необходимости получать разрешение комиссии по особым случаям) посещать Россию, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Аргентину, ЮАР, Индию, Великобританию и Кипр, ранее входившие в "красный" список.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле почти невозможно, так как ожидание получения очереди может длиться месяцами.

23 августа министерство здравоохранения опубликовало уточнения к правилам въезда и выезда из Израиля. Произошли изменения в списках "красных", "оранжевых" и "желтых" стран, которые вступят в силу 31 августа. С 31 августа в списке "красных" стран будут находиться Болгария, Бразилия, Мексика, Турция. В "желтом" списке будут Бахрейн, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Словакия, Польша, Чехия. "Оранжевыми" считаются все страны, которых нет ни в "желтом", ни в "красном" списках.

29 августа координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка сообщил, что решено освободить людей, получивших третью порцию вакцины, от обязанности находиться в изоляции после возвращения из стран объявленных "оранжевыми". Это решение вступит в силу 3 сентября. По-прежнему карантин обязателен для всех при возвращении из "красных" стран.

30 августа Европейский союз рекомендовал входящим в него странам ограничить прием туристов из Израиля и еще пяти стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вместе с Израилем из "зеленого списка" исключены США, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония, где также как в Израиле наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это решение не является обязательным к исполнению. Это означает, что каждой из 27 стран ЕС, предстоит решить, разрешать ли полностью вакцинированным туристам из "неблагополучных стран" въезжать, если у них нет достаточно веской причины для визита. Ограничения, которые могут быть введены в странах Евросоюза, в первую очередь, касаются невакцинированных туристов, включая детей до 12 лет.

Учебный год начинается 1 сентября

В "красных" городах будет действовать правило: если в классе менее 70% учащихся получили первую прививку, класс будет обучаться дистанционно.

Начиная с 30 сентября 2021 года, процент вакцинированных будет измеряться исходя из количества получивших две дозы вакцины.

Оба эти правила распространяются только на учащихся с 8 по 12 классы.

В сентябре учащимся, проживающим в "красных" городах и находящимся на дистанционном обучении, будет предложено пройти вакцинацию в школе, чтобы их класс смог перейти на фронтальное обучение.

Невакцинированные работники системы просвещения должны будут два раза в неделю предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, который можно будет сделать в пунктах экспресс-тестирования, развернутых по всей стране.

Решение о начале учебного года 1 сентября, несмотря на большое число зараженных коронавирусом, касается не только средней и старшей школы, но и начальных классов.

Школам разрешено проводить вакцинацию в учебные часы с согласия родителей, несмотря на возражения министра просвещения Ифат Шаша-Битон.

В школьных помещениях должны соблюдаться стандартные меры предосторожности: обязательная защитная маска у каждого и "социальная дистанция".

Возобновлены серологические проверки для детей 3-12 лет. Список населенных пунктов, где делают такой тест

Управление тылом возобновило серологические проверки детям в возрасте от 3 до 12 лет. Однако пункты для таких проверок открыты только в населенных пунктах, где выявлено более 12% положительных тестов.

Подавляющее большинство точек открыты в арабских и друзских населенных пунктах. Также точки проверки открыты в Цфате, поселке Хацор-Глилит, Хайфе (4 точки), поселках Авиэль и Эльяхин, Ор-Йегуде, Бейт-Дагане, Лоде (2 точки), Кирьят-Малахи, Кирьят-Гате (3 точки), Нетивоте (9 точек), Офакиме (6 точек), Эйлате, Кирьят-Арбе (2 точки), поселках Ткоа, Эфрат, Алон Швут, Цур-Адаса, Цора, Эйн-Накуба, Бейта-Илите (3 точки), Бейт-Шемеше (3 точки), Иерусалиме (7 точек), Маале-Адумим (2 точки).

Подробную информацию о месторасположении и часах работы точек можно узнать на интерактивной карте Управления тылом.

Напомним, что правительство планировано организовать массовое тестирование детей, чтобы выявить переболевших коронавирусом без симптомов, и освободить их от необходимости изоляции в случае контакта с больными. Однако из-за проблем с организацией, включая переставшее работать мобильное приложение для регистрации тестов, на местах проверок образовались огромные очереди. Сложность обуславливается и тем, что многие дети боятся проверки, для которой требуется взять кровь из пальца. 25 августа серологические проверки для детей были приостановлены.