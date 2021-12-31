Коронавирусный "светофор" в Израиле: растет список "красных" городов, Тель-Авив, Хайфа и Иерусалим – "оранжевые"

По состоянию на 31 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим, Кирьят-Оно, Ришон ле-Цион, Явне, Од а-Шарон, Нес-Циона, Раанана, Рамат а-Шарон.

"Оранжевые" города: Холон, Гиватаим, Ор Йегуда, Модиин, Кармиэль, Кфар-Саба, Рош а-Айн, Рамат-Ган, Герцлия, Тель-Авив-Яффо, Димона, Бейт-Шемеш, Реховот, Петах-Тиква, Нетания, Хайфа, Иерусалим.

"Желтыми" признаны: Йехуд, Афула, Бат-Ям, Нацерет, Ариэль, Беэр-Яаков, Кирьят-Моцкин, Рахат, Ашдод, Кирьят-Гат, Тайбэ, Хадера, Лод, Тамра, Беэр-Шева, Сахнин, Кирьят-Шмона, Кирьят-Бялик, Акко, Ашкелон, Шфарам, Рамле, Кирьят-Ата.

"Зеленые" города: Арад, Эльад, Бейтар-Илит, Сдерот, Эйлат, Беэр-Шева, Офаким, Тверия, Модиин-Илит, Нетивот, Мрар, Явне, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Цфат, Кафр Кана, Кирьят-Малахи, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Ноф а-Галиль, Тира, Нагария, Бней-Брак, Маалот-Таршиха.

В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.