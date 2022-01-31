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NEWSru.co.il :: Здоровье31 января 2022 г., 23:41

В минздраве полагают, что до конца "пятой волны" коронавирусом переболеют еще 2 миллиона израильтян

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В минздраве полагают, что до конца "пятой волны" коронавирусом переболеют еще 2 миллиона израильтян

Телеканал "Кан-11" сообщил, что несмотря на снижение ежедневного показателя новых заражений, специалисты минздрава полагают: до окончания "пятой волны" коронавирусом заразятся и заболеют еще от 1,5 миллиона до 2 миллионов израильтян. Согласно прогнозам, только через три недели количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения сократится до нескольких тысяч.

Кэти Дор, корреспондент "Кан-11" по вопросам здравоохранения, представляя прогноз минздрава, отметила, что он совпадает с прогнозами исследователей и врачей из "Техниона", Еврейского университета и больницы РАМБАМ, которые изучили данные по заболеваемости и "волнам эпидемии" в Европе, и представили свой отчет команде экспертов минздрава и самому минздраву.


В понедельник, 31 января, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка на брифинге говорил о беспокойстве, которое вызывает штамм BA2, вызвавший новый всплеск заболеваемости в Европе. В Израиле до настоящего момента выявлено 350 случаев заражения этим вариантом вируса, считающийся более заразным чем "омикрон".

Вместе с тем, минздрав сообщил, что только за сегодняшний день были госпитализированы 330 больных коронавирусом в тяжелом состоянии.

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