Новая волна коронавируса в Израиле. Эксперты и правительство о ревакцинации

Профессор Эран Сигал из Института Вейцмана в Реховоте, являющийся членом экспертном совета, консультирующего минздрав, заявил, что 30 июля в Израиле было зафиксировано рекордное число зараженных за сутки – 2424 человека. Эти данные приводит Ynet.

Отвечая на вопросы журналистов "Кешет-12", он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране свидетельствует о новой волне коронавирусной инфекции, которую следует "погасить" прежде, чем больницы перестанут справляться с нагрузкой. Сигал заметил, что проведение ревакцинации среди граждан в возрасте 60 лет и старше на данном этапе необходимо. При этом он сказал, что не менее важно разработать план действий для ситуации, в которой вакцины против коронавируса окажутся неэффективны, сообщает "Маарив".

В пятницу, 30 июля, гендиректор минздрава профессор Нахман Аш призвал правительство ввести более строгие ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Израиле.

В тот же день премьер-министр Нафтали Беннет объявил на встрече с представителями больничных касс, что перед ними поставлена цель – ревакцинировать около полутора миллиона израильтян в возрасте 60 лет и старше в течение восьми-десяти дней. Предполагается, что для этого будет задействованы силы службы тыла. Ранее Беннет обратился к израильтянам старше 60 лет с просьбой сделать третью прививку, если с момента получения второй дозы прошло более пяти месяцев.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока изучают эффективность и необходимость бустерной дозы, решение о ревакцинации было принято израильским правительством на основе рекомендаций специалистов минздрава. По словам Беннета, третья доза вакцины будет защищать целевую аудиторию от тяжелого протекания болезни. Это также позволит избежать локдауна.

Вечером в пятницу, 30 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Новая справка

- Программы "светофор" нет

- Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

- Инструкции и штрафы

- Израиль вернулся к нормам "зеленого стандарта"

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 871343 зараженных (+1560 за период с полуночи).

6469 (+3) заболевших COVID-19 умерли.

848364 (+1263) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 101738 тестов. В 2,38% случаев выявлялся коронавирус.

304 заболевших в больницах, 34 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 168 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 30 из них в критическом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,32.

На этом фоне в течение последней недели число тяжелобольных заметно возросло (более чем в 2 раза). Ранее минздрав прогнозировал, что к 1 августа число тяжелобольных COVID-19 достигнет 100 человек, но их уже сегодня около 170. Согласно новому прогнозу, к 1 сентября число тяжелобольных может быть более 900.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 70 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 70 лет.

Программы "светофор" нет

По состоянию на 29 июля, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, городам Кирьят-Малахи и Бат-Ям присвоен статус "красных" (в этой публикации мы говорим только о населенных пунктах, где проживают не менее 20 тысяч человек).

"Желтые" города: Явне, Тель-Авив-Яффо, Сахнин, Кармиэль, Герцлия, Эйлат, Кирьят-Ям, Ашкелон, Реховот, Рамат а-Шарон, Од а-Шарон, Гиватаим, Петах-Тиква, Хайфа, Рамле, Йехуд, Кирьят-Бялик, Кафр-Касем, Раанана, Кфар-Саба, Нес Циона, Офаким, Рош а-Айн, Бней-Брак, Ашдод, Бака аль-Гарбия, Тайбэ, Модиин, Тира, Ариэль.

Прочие города пока считаются "зелеными".

Отметим, что минздрав не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. 28 июля минздрав в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il подтвердил, что программа "светофор" пока не задействована.

В отчете за 30 июля не приведены данные по "цветам" населенных пунктов, без объяснения причин.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 30 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5780708 человек (+3 тыс. за сутки), вторую дозу – 5360678 человек (+11 тыс. за сутки).

Полностью вакцинированы более 57% населения страны и около 79% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 62% израильтян, более 84% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/91%, 70-79 – 96%/93%, 60-69 – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 86%/81%, 30-39 – 83%/78%, 20-29 – 79%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 42%/35%.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 11 июля заявил, что договорился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса. Согласно заявлению Беннета, часть новой партии вакцины Pfizer будет доставлена в Израиль уже 1 августа, а не в сентябре, как было договорено ранее. Впрочем, журналистка радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Мория Асараф-Вольберг сообщила со ссылкой на источники в минздраве, что в августе в Израиль будут доставлены лишь 200 тысяч доз вакцин Pfizer.

В Иерусалиме также рассчитывают перенести на август получение 700 тысяч доз, которые должна передать Израилю в октябре Южная Корея.

Эпидемиологи минздрава в ходе совещания по вопросу о третьей дозе прививки против коронавируса приняли решение рекомендовать делать третью прививку пожилому населению. Разногласия между специалистами возникли только в вопросе о том, с какого возраста делать третью прививку – с 60 или с 70 лет. Рекомендации были переданы гендиректору минздрава профессору Нахману Ашу, который пришел к решению о начале с 1 августа процесса ревакцинации граждан старше 60 лет. Назначать очередь через сайты или приложения больничных касс можно уже сейчас.

Новая справка

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

Действует новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

С пятницы, 30 июля, вступило в силу решение правительства о расширении списка "красных" и "оранжевых" стран, посещение которых из-за эпидемии коронавируса запрещено или ограничено для израильских граждан.

С сегодняшнего дня имеют статус "красных" и запрещены к посещению для израильтян: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания, Киргизия, Великобритания, Грузия, Кипр и Турция.

Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям. После возвращения из этих стран вакцинированные должны сдать тест на коронавирус, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.

Со следующей недели в "красный" список стран, запрещенных для посещения, могут войти Греция, Болгария и Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что Италия и Франция войдут в "оранжевый" список стран, куда ездить не рекомендуется.

На сегодняшний день список "оранжевых" стран, которые посещать пока разрешено, но по возвращении из которых требуется карантин в том числе для привитых и переболевших: ОАЭ, Греция, Болгария, Сейшельские острова, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Колумбия, Коста-Рика, Уганда, Монголия, Мьянма, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения, Либерия.

Список "желтых" стран, которые не рекомендованы к посещению: Уругвай, Багамы, Сальвадор, Ангола, Эсватини (бывший Свазиленд), Эквадор, Эритрея, Армения, Эфиопия, Ботсвана, Боливия, Бахрейн, Белиз, Французская Гвиана, Филиппины, Доминиканская республика, Нидерланды, Центральная Африканская республика, Венесуэла, Танзания, Иордания, Лесото, Мозамбик, Малави, Мальдивы, Египет, Марокко, Непал, Сьерра-Леоне, Сенегал, Шри-Ланка, Португалия, Перу, Куба, Казахстан, Катар, Камерун, Руанда, Таиланд, Италия, Франция.

Напомним, по возвращении из "желтых" и "зеленых" стран все, в том числе привитые и переболевшие, должны находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус, сделанного в "Бен-Гурионе" (максимум 24 часа).

Решение о расширении списка "красных" и "оранжевых" стран было утверждено более недели назад на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. При этом обсуждался вариант введения более простой градации: страны, разрешенные и запрещенные к посещению.

Вечером 29 июля законодательная комиссия Кнессета утвердила расширение списка "красных" и "оранжевых" стран. Однако ограничения были утверждены до 9 августа (а не до 12 августа, как предполагалось ранее). Срок действия этого типа ограничений был сокращен на три дня по просьбе Шарон Эльрои Прайс, главы департамента общественного здравоохранения, которая сообщила, что правительство обсуждает новую модель ограничений на выезд, которая через неделю будет представлена на утверждение комиссии.

Инструкции и штрафы

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при прилете в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 7 (семи) дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов: один сразу после прилета, а второй – на седьмой день карантина (это правило действует с 14 июля, до того требовалось от 14 до 10 дней карантина).

Каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском заражения запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в такие страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Введены штрафы за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

Был введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

Действует положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".

Израиль возвращается к нормам "зеленого стандарта"

Утром 29 июля вступило в силу возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице.

"Зеленый стандарт" становится вновь актуальным в тренажерных залах, в ресторанах, в столовых, в парках развлечений, в синагогах, при организации спортивных и культурных мероприятий.

При текущем уровне заболеваемости, "зеленый стандарт" не является обязательным на мероприятии с участием менее ста человек.

"Зеленый стандарт" требует от участника предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. При отсутствии перечисленных справок лица старше 12 лет должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. В соответствии с решением кабинета, дети до 12 лет в настоящий момент освобождены от необходимости делать тест для того, чтобы посетить детское мероприятие или кинотеатр.

Дети должны делать проверку только для участия в мероприятиях с участием более ста человек в соответствии со "знаком торжеств".

Согласно решению кабинета, с 8 августа государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для предъявления на входе в различные учреждения. Тесты должны будут оплачивать сами проверяющиеся. Исключение будет сделано для лиц, которым по медицинским показаниям запрещена вакцинация, а также для детей младше 12 лет.

29 июля законодательная комиссия Кнессета одобрила введение "зеленого стандарта" до 7 августа.