Коронавирус в Израиле: менее 8 тысяч зараженных, за сутки умерли 12 больных COVID-19

Утром в среда, 31 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 832998 заразившихся (+531 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 7844 человек (-424).

818953 (+947) выздоровели после коронавируса.

6201 (+12) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 44746 тестов. В 1,0% случаев выявлялся коронавирус.

593 (-41) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 396 (-27) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 224 (-2) из них в критическом состоянии, 202 (-4) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 0,57 (немного выше, чем вчера).

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 55% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 56% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. По состоянию на 31 марта в Израиле нет ни одного города, который имел бы статус "красного" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Среди "зеленых" почти все города: Рахат, Тайбэ, Арад, Тира, Тамра, Нацерет, Цфат, Рамле, Иерусалим, Нетивот, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

По данным минздрава Израиля на 31 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5236351 человек (около 8 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4764656 человек (около 22 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы более 51% населения страны и более 71% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 56% израильтян, более 78% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 97% граждан, вакцинированы двумя дозами 92%, в категории 80-89 – 95%/91%, 70-79 – 97%/94%, 60-69% – 89%/84%, 50-59 – 87%/81%, 40-49 – 82%/75%, 30-39 – 77%/69%, 20-29 – 73%/63%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 21%/18%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.