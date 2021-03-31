Коронавирус в мире: 70 тысяч умерших от COVID-19 за неделю, Израиль на 57-м месте по относительной смертности
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 31 марта, таких стран 21). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 128803702 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 4 млн новых заразившихся за неделю; на 13% больше, чем на позапрошлой неделе; темпы заражения растут, несмотря на вакцинацию; возможно, это связано с появлением новых штаммов), 2815991 из них умерли (около 70 тысяч за неделю; на 9% больше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.
Наиболее тяжелая ситуация в Бразилии, США, Мексике, России, Франции, Италии, Польше. В Бразилии продолжается рост смертности. Смертность в Великобритании и Германии идет на спад.
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек
1. США 31097154 выявленных заразившихся, 564138 (+7255) умерших, летальность 1,8%
2. Бразилия 12664058, 317936 (+19093), 2,5%
3. Индия 12148487, 162502 (+2025), 1,3%
4. Франция 4585385, 95337 (+2429), 2,1%
5. Россия 4536820, 98442 (+2624), 2,2% (вице-премьер РФ сообщала, что умерших гораздо больше)
6. Великобритания 4341736, 126670 (+386), 2,9%
7. Италия 3561012, 108879 (+3000), 3,1%
8. Турция 3277880, 31385 (+1069), 1,0%
9. Испания 3275819, 75305 (+1561), 2,3%
10. Германия 2809510, 76833 (+1125), 2,7%
11. Колумбия 2397731, 63255 (+981), 2,6%
12. Аргентина 2332765, 55736 (+913), 2,4%
13. Польша 2288826, 52392 (+2631), 2,3%
14. Мексика 2232910, 202633 (+3585), 9,1%
15. Иран 1875234, 62569 (+618), 3,3%
16. Украина 1662942, 32418 (+1987), 2,0%
17. ЮАР 1546735, 52788 (+537), 3,4%
18. Перу 1540077, 51801 (+1327), 3,4%
19. Чехия 1523668, 26222 (+1167), 1,7%
20. Индонезия 1505775, 40754 (+889), 2,7%
21. Нидерланды 1264983, 16509 (+170), 1,3%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 31 марта)
1. Гибралтар 2791
2. Сан-Марино 2472
3. Чехия 2445
4. Венгрия 2119
5. Черногория 2016
6. Босния и Герцеговина 1996
7. Бельгия 1971
8. Словения 1943
9. Болгария 1891
10. Великобритания 1859
11. Италия 1803
12. Северная Македония 1800
13. Словакия 1762
14. США 1697
15. Португалия 1656
16. Испания 1610
17. Мексика 1559
18. Перу 1555
19. Бразилия 1488
20. Лихтенштейн 1466
21. Андорра 1487
22. Франция 1458
23. Хорватия 1451
24. Панама 1400
25. Польша 1385
26. Швеция 1324
27. Литва 1324
28. Колумбия 1233
29. Аргентина 1225
30. Румыния 1223
Израиль в этом списке на 57-м месте (674 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6193 умерших (+71 за неделю; на 4% меньше, чем за позапрошлую неделю).
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