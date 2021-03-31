Коронавирус в мире: 70 тысяч умерших от COVID-19 за неделю, Израиль на 57-м месте по относительной смертности

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 31 марта, таких стран 21). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 128803702 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 4 млн новых заразившихся за неделю; на 13% больше, чем на позапрошлой неделе; темпы заражения растут, несмотря на вакцинацию; возможно, это связано с появлением новых штаммов), 2815991 из них умерли (около 70 тысяч за неделю; на 9% больше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.

Наиболее тяжелая ситуация в Бразилии, США, Мексике, России, Франции, Италии, Польше. В Бразилии продолжается рост смертности. Смертность в Великобритании и Германии идет на спад.

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек

1. США 31097154 выявленных заразившихся, 564138 (+7255) умерших, летальность 1,8%

2. Бразилия 12664058, 317936 (+19093), 2,5%

3. Индия 12148487, 162502 (+2025), 1,3%

4. Франция 4585385, 95337 (+2429), 2,1%

5. Россия 4536820, 98442 (+2624), 2,2% (вице-премьер РФ сообщала, что умерших гораздо больше)

6. Великобритания 4341736, 126670 (+386), 2,9%

7. Италия 3561012, 108879 (+3000), 3,1%

8. Турция 3277880, 31385 (+1069), 1,0%

9. Испания 3275819, 75305 (+1561), 2,3%

10. Германия 2809510, 76833 (+1125), 2,7%

11. Колумбия 2397731, 63255 (+981), 2,6%

12. Аргентина 2332765, 55736 (+913), 2,4%

13. Польша 2288826, 52392 (+2631), 2,3%

14. Мексика 2232910, 202633 (+3585), 9,1%

15. Иран 1875234, 62569 (+618), 3,3%

16. Украина 1662942, 32418 (+1987), 2,0%

17. ЮАР 1546735, 52788 (+537), 3,4%

18. Перу 1540077, 51801 (+1327), 3,4%

19. Чехия 1523668, 26222 (+1167), 1,7%

20. Индонезия 1505775, 40754 (+889), 2,7%

21. Нидерланды 1264983, 16509 (+170), 1,3%

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 31 марта)

Израиль в этом списке на 57-м месте (674 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6193 умерших (+71 за неделю; на 4% меньше, чем за позапрошлую неделю).