Pfizer: вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет

Фармацевтическая компания Pfizer опубликовала данные клинических испытаний вакцины против коронавируса, согласно которым, вакцина безопасна и на 100% эффективна для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Компания намерена подать заявку в FDA на срочное утверждение вакцины к применению для подростков старше 12 лет. На сегодняшний день вакцина утверждена к применению для людей старше 16 лет.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что надеется получить разрешение и начать вакцинацию подростков до начала следующего учебного года.

В испытаниях вакцины Pfizer приняли участие более 2200 подростков. В контрольной группе коронавирус был выявлен у 18 человек. В группе участников, получивших вакцину, не заболел ни один человек.

Испытания показали, что вакцина вызывает у детей такие же побочные эффекты, как и у взрослых.

В настоящий момент компания Pfizer проводит испытания вакцины против коронавируса на детях в возрасте от полугода до 11 лет.

По всей видимости, вскоре после утверждения FDA вакцинация подростков начнется не только в США, но и в Израиле.