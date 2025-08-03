Некоторые пробиотики могут питать инфекции, а не предотвращать их

Согласно исследованию, однократное введение бактерий Lactobacillus acidophilus – популярного пробиотика, содержащегося, например, в молоке и йогурте, – может, вопреки ожиданиям, облегчить проникновение бактерии Clostridioides difficile в кишечник мышей, недавно получавших антибиотики. В отличие от этого, другой пробиотический штамм – Lactobacillus gasseri Lg-36 – наоборот, способствовал защите мышей от заражения C. difficile, опасного возбудителя, вызывающего тяжелую и потенциально смертельную диарею после приема антибиотиков.

Микробиологи из Университета штата Северная Каролина в Роли отметили, что оба штамма были отобраны из-за своей репутации полезных для здоровья кишечника. Ученые предполагали, что между ними будут лишь незначительные различия в способности противодействовать инфекции, но были удивлены тем, насколько противоположно они себя проявили. Анализ показал, что у штамма L. gasseri Lg-36 имеется больше копий генов, связанных с выработкой антибактериальных пептидов, способных напрямую атаковать C. difficile. По словам исследователей, наличие этих генов может варьироваться даже среди разных штаммов одного и того же вида, что подчеркивает важность точного выбора пробиотика.

Штамм L. gasseri Lg-36 также способствовал увеличению численности бактерий семейства Muribaculaceae, которые конкурируют с Clostridioides difficile за одни и те же питательные вещества. Это означает, что Muribaculaceae буквально лишали патоген источника питания. Напротив, Lactobacillus acidophilus может непреднамеренно поддерживать рост C. difficile, расщепляя белки на аминокислоты, необходимые этому возбудителю для размножения. Ученые обнаружили, что даже после кратковременного попадания в кишечник L. gasseri Lg-36 продолжал оказывать длительное влияние.

Пока исследователи не изучали комбинации различных видов лактобацилл, похожие на коммерческие пробиотики, которые доступны потребителям. Они подчеркивают, что результаты, полученные на мышах, не всегда напрямую применимы к людям.