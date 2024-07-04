25-летний мужчина заболел менингоэнцефалитом после купания в Кинерете

Министерство здравоохранения сообщает о редком заболевании, появившемся у 25-летнего здорового мужчины. Пациент находится в отделении интенсивной терапии, где врачи борются за его жизнь, у него диагностирован амебный менингоэнцефалит после заражения одноклеточным паразитом Naegleria fowleri.

По сообщению министерства здравоохранения, в мире описано всего около 400 таких случаев: это редкая болезнь с очень высоким риском летального исхода. Эпидемиологическое расследование минздрава показало, что молодой человек, по всей видимости, заразился во время купания в озере Кинерет, где он отдыхал на пляже Гай.

Министерство здравоохранения продолжает расследование этого случая, специалисты отправились на предполагаемое место заражения для взятия проб воды.

Naegleria fowleri это вид одноклеточных эукариотических организмов из семейства Vahlkampfidae, назван в честь открывшего и описавшего его в 1960 г. австралийского врача Малькольма Фоулера. Представители обитают в естественных и искусственных пресных водоёмах при температуре 25-30°C.

Заражение Naegleria fowleri вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, поражающий нервную систему и без надлежащего лечения способный привести к смерти. Заражение происходит преимущественно в водоемах, особенно когда паразит находится в жгутиковой стадии развития. Основной путь заражения – через носовые ходы и обонятельный эпителий, откуда паразит попадает в обонятельный нерв и через него – в головной мозг, где распространяется по всем его отделам. Еще один возможный путь заражения – при вдыхании аэрозолей, если в них содержатся цисты паразита. Заражения через пищевод при проглатывании не происходит.