Минздравом зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости коклюшем с 2015 года

Министерству здравоохранения на данный момент известно о 372 случаях заболевания коклюшем, это самый высокий показатель с 2015 года. Сайт "Мако" пишет, что пока нет полных данных за май, но, по прогнозу специалистов, число больных будет не менее 400.

По данным минздрава, случаи заболевания зарегистрированы по всей стране. Однако в последние дни по количеству заражений лидируют Ашкелон, Модиин и Хайфа.

Еще в январе миниздрав, подводя итоги 2023 года, сообщил, что за отчетный период количество зарегистрированных случаев коклюша увеличилось в 70 раз по сравнению с предыдущим годом.