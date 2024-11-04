Что делать, если вам отказали в выплатах по "Битуах сиуди"

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Страховые компании, предоставляющие услуги по страхованию долгосрочного ухода "Битуах сиуди" для членов больничных касс, отклонили требование о денежных выплатах? Как с этим бороться? Ответы на эти вопросы дает адвокат Меира Зоар.

У некоторых членов больничных касс полис "Битуах сиуди" "скрыт", поскольку оплачивается через постоянный банковский перевод в больничные кассы. На сегодняшний день это единственный вариант страхования необходимости долгосрочного ухода, который все еще предлагается в Израиле, и его будущее остается неясным. Тем не менее, этот полис предоставляет право на получение от 3,200 до 6,414 шекелей в месяц на протяжение 5 лет в случае, если застрахованный ограничен в связи с заболеванием или проблемой со здоровьем по меньшей мере в 3 из 6 повседневных действий (одевание, купание, передвижение, вставание с кровати или стула, еда и питье, контроль недержания) или при снижении когнитивных функций (деменция).

Однако, поскольку речь идет о больших суммах денег, страховые компании не стремятся их выплачивать и в некоторых случаях уклоняются от своей обязанности по выплатам застрахованному, используя различные отговорки. Ниже приведены примеры распространенных отговорок за последний год и способы, с помощью которых адвокатский офис Меиры Зоар справился с ними.

1.Случай с больным, нуждающимся в уходе, произошел несколько лет назад:

В 2024 году произошла смена страховой компании по "Битуах сиуди" членов больничной кассы "Маккаби", и компания "Феникс" завершила 5-летний срок страхования, после чего полис был передан в управление компании "Менора". Эта замена приводит к тому, что многие застрахованные получают письма об отказе в выплатах. Так, например, Людмила, 79 лет, член больничной кассы "Маккаби", страдает от ряда хронических заболеваний, включая диабет, гипотиреоз, гипертонию, головокружение, неустойчивость, повторные падения, боли в суставах и костях, тремор рук, боли в пояснице и недержание мочи. Из-за своих заболеваний Людмила признана Битуах Леуми нуждающейся в уходе с 2021 года, и получает 17 часов помощи в неделю, т.к. страдает от ограниченной подвижности, проблем с одеванием, купанием и недержанием мочи, а также получает подгузники от Битуах Леуми. Людмила обратилась в начале 2024 года в компанию "Феникс", однако та отклонила ее требование, ссылаясь на то, что "страхование перешло в Менору".

После получения соответствующих документов о состоянии Людмилы и ознакомления с ними, адвокатским офисом Меиры Зоар был подан иск в "Феникс", в котором утверждалось, что не было оснований уклоняться от выплаты застрахованной, так как все документы подтверждают ее потребность в уходе с 2021 года, когда "Феникс" взимала с нее взносы через постоянный платеж в больничную кассу. К иску были приложены также обязательные нормы контролера по страхованию, и "Феникс" согласилась выплатить Людмиле в рамках процесса посредничества сумму около 120,000 шекелей за предыдущий период, а также продолжить выплаты в размере 5,257 шекелей в месяц.

2. Вы имеете право на выплату, но только с момента обращения, и по новому полису, на срок всего полгода:

Бывают случаи, когда страховая компания согласна производить выплаты застрахованному по полису, но только с момента его обращения, и на ограниченный срок, без обязательств, при этом выплата производится по менее выгодному полису. Это критично для пожилых застрахованных, особенно в возрасте 85 лет и старше. Например, Игорь, 90 лет, член больничной кассы "Клалит", страдает от снижения когнитивных функций, нарушений равновесия, головокружений, болей в спине и ногах, трудностей с передвижением, повторных падений, недержания, болей и слабостью в правой руке после перенесенного воспаления, тремора в руках, отеков в правой руке, гипертонии, почечной недостаточности, одышки. Игорь застрахован "Битуах сиуди" в компании "Арэль" как член больничной кассы "Клалит" с момента его приезда в страну, и получает 26 часов ухода от Института национального страхования Битуах Леуми уже на протяжение 4 лет. Несколько месяцев назад семья Игоря обратилась в страховую компанию с просьбой о получении им выплат по уходу с момента получения часов по уходу. Однако компания "Арэль" согласилась выплачивать Игорю деньги только с момента обращения к ней в начале 2024 года, и на срок около года. Игорь обратился в адвокатский офис Меиры Зоар, был подан иск против страховой компании с требованием выплаты также за три года, предшествующие его обращению (в рамках срока давности по таким страховым искам). Кроме того, в иске было отмечено, что поскольку Игорь стал нуждающимся в уходе до 2024 года, ему полагается более высокая сумма выплат, чем та, что была ему одобрена, то есть по предыдущему полису, который закончился в конце 2023 года. После переговоров страховая компания согласилась выплатить Игорю ретроактивную сумму около 150,000 шекелей, а также признала его право на более высокую фиксированную выплату (5,257 шекелей вместо 4,200 шекелей, которые были одобрены ранее).

3. По результатам обследования были выявлены 2 ограничения в повседневной деятельности вместо 3, необходимых для получения права на выплаты:

Еще одна распространенная отговорка страховых компаний – утверждение, что застрахованный страдает только от 2 ограничений вместо 3, требуемых для получения права на выплаты. Рассмотрим случай Полины, 86 лет, члена больничной кассы "Леумит", страдающей от гипертонии, головокружений, трудностей с передвижением, повторяющихся падений, которые привели к переломам позвоночника, болей в пояснице, трудностей с наклонами, недержания мочи, почечной недостаточности. Полина уже полтора года получает 21 час ухода от Битуах леуми из-за ограничений в таких действиях, как одевание, купание, ходьба и риск падений. Она обратилась в компанию "Менора", которая страхует коллективной страховкой членов больничной кассы "Леумит". Компания "Менора" направила к Полине своего врача для обследования, но он подтвердил только два ограничения в действиях: одевание и купание, поэтому ее требование не было одобрено. Стоит отметить, что обследования, проводимые страховой компанией, выполняются ее врачами и медсестрами, поэтому они не всегда являются объективными. Когда в адвокатском офисе Меиры Зоар получили отчет об обследовании от "Меноры" и внимательно его изучили, то пришли к выводу, что Полина не получила дополнительный балл за ограничение в передвижении, хотя обследующий врач "Меноры" сам указал, что Полина падает и не может ходить по квартире, не опираясь на мебель и шкафы. В иске адвокат утверждала, что вне дома у Полины нет мебели, за которую можно было бы держаться, и она действительно ходит только с поддержкой и помощью метапелет, иначе падает. Этот факт подтвердил ее право на получение денег, и по итогам медиации ей был выплачено 175,000 шекелей.

Эти примеры – лишь часть из множества случаев, с которыми адвокатский офис Меиры Зоар борется при получении застрахованными отказов от страховых компаний, и не дает возможность отказаться от выплат, которые полагаются застрахованному.

Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, адвокатскому офису Меиры Зоар удается добиться отличных результатов для клиента.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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