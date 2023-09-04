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    Здоровье

    Рекламные видеоролики минздрава Израиля: информация на русском языке зачастую не продвигается в СМИ и соцсетях

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    Рекламные видеоролики минздрава Израиля: информация на русском языке зачастую не продвигается в СМИ и соцсетях
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министерство здравоохранения Израиля вкладывает значительные бюджетные средства в пропаганду здорового образа жизни, в привлечение новых кадров, в освещение событий, связанных с деятельностью этого ведомства.

    Производится множество информационных видеороликов, которые выкладываются на официальный канал минздрава Израиля в YouTube и продвигаются через СМИ и соцсети. Эти ролики выходят не только на иврите – их переводят на арабский, английский, амхарский и русский языки, что тоже требует немалых средств. Продвижение видеорекламы минздрав осуществляет своими силами или при поддержке государственного бюро по рекламе (ЛАПАМ).

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    Судя по официальной странице минздрава Израиля в YouTube, только за последний год было выпущено более 200 таких видеороликов (если учитывать видео на разных языках). В прошлые несколько лет, в период активной борьбы с эпидемией коронавируса, таких роликов было еще больше.

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    Наиболее популярные видеоролики минздрава Израиля набирают миллионы просмотров, что достигается за счет дополнительных бюджетов, выделяемых для повышения информированности населения по актуальным вопросам здравоохранения. Самые популярные видеоролики минздрава – на иврите, вторые по популярности – на арабском. В первой сотне самых популярных видеороликов минздрава (на одном из последних мест) есть только один на русском языке (посвященный актуальной тогда теме прививок от коронавируса).

    На официальной странице минздрава Израиля в YouTube можно обнаружить десятки роликов на русском и амхарском языке, которые набрали менее тысячи просмотров (иногда это несколько сотен или даже несколько десятков просмотров), то есть не имели нормального охвата целевой аудитории. Связано это, по всей видимости, с тем, что минздрав не вкладывает средства в информирование представителей русскоязычной общины страны и выходцев из Эфиопии, не владеющих в достаточной степени ивритом.

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    Несколько примеров.

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    Видеореклама отказа от сладких напитков для детей. Выпущена около года назад. На иврите – 2 млн просмотров. На русском – немногим более 500 просмотров. На амхарском – менее 500 просмотров.

    Другой пример. Предупреждение о необходимости следить на маленькими детьми, когда они купаются в домашних мини-бассейнах. На иврите – около 1,5 млн просмотров. На русском – немногим более 100 просмотров. Этот ролик тоже был произведен около года назад.

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    И так почти по любой тематике.

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    Опрос, проведенный редакцией NEWSru.co.il в декабре 2021 года, показал, что 66% опрошенных получали тогда информацию о вакцинации против коронавируса из израильских русскоязычных интернет-СМИ. 39% – из публикаций минздрава Израиля. 38% – из израильских ивритоязычных интернет-СМИ. 37% – из научных публикаций. 33% участников опроса считали, что правительство Израиля в недостаточной степени в период эпидемии ведет разъяснительную работу среди русскоязычных, 36% были с этим не согласны. Тогда нами был задан вопрос: "Видели ли вы ролики минздрава Израиля с разъяснением необходимости вакцинации детей и как их оцениваете?" 47% сказали, что не видели такие ролики, 43% говорили, что такие ролики видели. При этом среди тех, кто эти ролики видел, почти втрое больше таких, кто считал, что такие ролики никого ни в чем убедить не могут, чем тех, кто полагал, что они помогают убедить родителей вакцинировать детей.

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