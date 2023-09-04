Рекламные видеоролики минздрава Израиля: информация на русском языке зачастую не продвигается в СМИ и соцсетях
Министерство здравоохранения Израиля вкладывает значительные бюджетные средства в пропаганду здорового образа жизни, в привлечение новых кадров, в освещение событий, связанных с деятельностью этого ведомства.
Производится множество информационных видеороликов, которые выкладываются на официальный канал минздрава Израиля в YouTube и продвигаются через СМИ и соцсети. Эти ролики выходят не только на иврите – их переводят на арабский, английский, амхарский и русский языки, что тоже требует немалых средств. Продвижение видеорекламы минздрав осуществляет своими силами или при поддержке государственного бюро по рекламе (ЛАПАМ).
Судя по официальной странице минздрава Израиля в YouTube, только за последний год было выпущено более 200 таких видеороликов (если учитывать видео на разных языках). В прошлые несколько лет, в период активной борьбы с эпидемией коронавируса, таких роликов было еще больше.
Наиболее популярные видеоролики минздрава Израиля набирают миллионы просмотров, что достигается за счет дополнительных бюджетов, выделяемых для повышения информированности населения по актуальным вопросам здравоохранения. Самые популярные видеоролики минздрава – на иврите, вторые по популярности – на арабском. В первой сотне самых популярных видеороликов минздрава (на одном из последних мест) есть только один на русском языке (посвященный актуальной тогда теме прививок от коронавируса).
На официальной странице минздрава Израиля в YouTube можно обнаружить десятки роликов на русском и амхарском языке, которые набрали менее тысячи просмотров (иногда это несколько сотен или даже несколько десятков просмотров), то есть не имели нормального охвата целевой аудитории. Связано это, по всей видимости, с тем, что минздрав не вкладывает средства в информирование представителей русскоязычной общины страны и выходцев из Эфиопии, не владеющих в достаточной степени ивритом.
Несколько примеров.
Видеореклама отказа от сладких напитков для детей. Выпущена около года назад. На иврите – 2 млн просмотров. На русском – немногим более 500 просмотров. На амхарском – менее 500 просмотров.
Другой пример. Предупреждение о необходимости следить на маленькими детьми, когда они купаются в домашних мини-бассейнах. На иврите – около 1,5 млн просмотров. На русском – немногим более 100 просмотров. Этот ролик тоже был произведен около года назад.
И так почти по любой тематике.
Опрос, проведенный редакцией NEWSru.co.il в декабре 2021 года, показал, что 66% опрошенных получали тогда информацию о вакцинации против коронавируса из израильских русскоязычных интернет-СМИ. 39% – из публикаций минздрава Израиля. 38% – из израильских ивритоязычных интернет-СМИ. 37% – из научных публикаций. 33% участников опроса считали, что правительство Израиля в недостаточной степени в период эпидемии ведет разъяснительную работу среди русскоязычных, 36% были с этим не согласны. Тогда нами был задан вопрос: "Видели ли вы ролики минздрава Израиля с разъяснением необходимости вакцинации детей и как их оцениваете?" 47% сказали, что не видели такие ролики, 43% говорили, что такие ролики видели. При этом среди тех, кто эти ролики видел, почти втрое больше таких, кто считал, что такие ролики никого ни в чем убедить не могут, чем тех, кто полагал, что они помогают убедить родителей вакцинировать детей.