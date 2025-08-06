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Здоровье

Минздрав разрешил купание на пляжах в Кирьят-Хаиме

Минздрав
Пляжи
Средиземное море
время публикации: 06 августа 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:58
Минздрав разрешил купание на пляжах в Кирьят-Хаиме
Meir Vaknin/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля разрешило купание на пляжах Неот в Кирьят-Хаиме – северном, центральном и южном.

Ранее купание на этой части побережья Средиземного моря было запрещено из-за аномальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод. Повторные анализы показали нормальные результаты.

Накануне минздрав уведомил об отмене ограничений на пляжах Ахзив, Банана-Бич, Парк-Бич и Бецет.

Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море около 30 градусов, волны до 1 метра. На пляжах множество отдыхающих.

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