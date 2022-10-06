Заполнение "коронной" анкеты при въезде в Израиль будет отменено с вечера 8 октября
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Министерство здравоохранения сообщило, что требование обязательного заполнения въезжающими в Израиль специальной анкеты с вопросами касательно вакцинации или заболевания коронавирусом будет отменено с исхода субботы, то есть с вечера 8 октября.
Решение об отмене было принято, поскольку данные, получаемые из анкет, уже поступают в минздрав из других источников, а также чтобы облегчить въезд в страну.
В министерстве подчеркивают, что требование заполнения анкеты будет возобновлено в случае необходимости.
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Напомним, что на текущий момент Израиль остается в списке стран, не снявших все ограничения для въезжающих в страну. За сутки до вылета в Израиль пассажир должен заполнить онлайн-анкету министерства здравоохранения.
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