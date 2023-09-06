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    Здоровье

    В институте Вейцмана получен эмбрион без яйцеклетки и сперматозоида

    время публикации: | последнее обновление:
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    В институте Вейцмана получен эмбрион без яйцеклетки и сперматозоида
    AP Photo/Mark Schiefelbein, File

    Команде ученых из института Вейцмана удалось создать из стволовых клеток и в течение 14-дней выращивать в лабораторных условиях "модель" эмбриона. О своей работе исследователи рассказали в статье, опубликованной 6 сентября в журнале Nature . Это третья статья ученых, посвященная теме получения эмбриона "без оплодотворения".

    "Модель" эмбриона содержит все компоненты и системы, которые должны быть у эмбриона на этом сроке: плаценту, желточный мешок, амниотический пузырь и другие необходимые для нормального развития плода составляющие.

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    Профессор Яаков Ханна, руководитель исследовательской группы, в интервью сайту "Мако" отмечает, что 14-й день один из важных период в развитии плода, так как после этого срока начинается формирование органов.

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    Исследователи называют полученный эмбрион "моделью", поскольку в самом начале с помощью генной инженерии у него удален один ген. У "модели" нет ни сердца, ни мозга. Выращенный из этого эмбриона организм не будет чувствовать боль, и человеком он тоже не станет.

    Тема выращивания искусственных эмбрионов сталкивается с множеством этических проблем. Профессор Яаков Ханна считает, что это происходит в любой научной деятельности. Например, ядерная физика важна для атомных исследований, но она привела к созданию атомной бомбы. Нельзя запретить вирусологию, которая помогла в борьбе с эпидемией коронавируса, из-за того, что кто-то может создать новый вирус. По его словам, перед исследователями стоит более сложный вопрос: оправдывает ли практический результат моральные и этические риски? Яаков Ханна рассказал "Мако", что он консультируется с раввинами и другими священнослужителями, и все они уверенно говорят, что существо, выращенное из "модели", не будет считаться человеком.

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    В будущем "модель" эмбриона может быть использована для испытания новых лекарств. Например, когда необходимо проверить, как препарат, принимаемый матерью, воздействует на эмбрион. У ученных появится возможность более глубоко изучить различные генные мутации.

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