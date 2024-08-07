Сотни врачей будут нести дежурства в службе скорой помощи "Маген Давид Адом"

Сотни врачей четырех больничных касс Израиля в случае чрезвычайной ситуации присоединятся к службе скорой помощи "Маген Давид Адом". Медикам розданы реанимационные сумки для того, чтобы они могли в любой момент выехать по вызову.

По информации телеканала "Кан-11", идея задействовать врачей поликлиник в чрезвычайной ситуации принадлежит министру здравоохранения Уриэлю Бусо. "Это позволит нам быстро добраться до места происшествия в любой точке страны и спасти жизни многих людей в случае чрезвычайной ситуации", – считает министр.

В телесюжете на "Кан-11" говорилось, что врачей планируется использовать в качестве "дежурных" ("конан" на иврите). В мирное время "дежурный", имея на руках базовое медицинское снаряжение, и, получив через приложение в телефоне вызов в своем районе, одним из первых прибывает на место происшествия, чтобы оценить ситуацию, передать информацию в центр МАДА, и начать как можно скорее реанимационные мероприятия. Чтобы выполнять эту работу достаточно базового курса первой медицинской помощи. После выхода сюжета в эфир пресс-служба "Маген Давид Адом" уточнила: врачей больничных касс планируется использовать только в сложных случаях, в которых для спасения жизней людей необходимы их опыт и знания.