adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 28°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.338 ₪ 3.561 ₪
Иерусалим:
17 - 28°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Здоровье

    Новая волна эпидемии коронавируса в Израиле на фоне отмены карантинных мер: более 19 тыс. зараженных, индекс 1,2

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Новая волна эпидемии коронавируса в Израиле на фоне отмены карантинных мер: более 19 тыс. зараженных, индекс 1,2
    Olivier Fitoussi/Flash90     Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле
    Фото NEWSru.co.il

    В среду, 8 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

    В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4161973 случаев заражения коронавирусом.

    Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

    adv_11 m_ar_1

    За последние сутки проведены 25349 тестов. В 20% случаев выявлялся коронавирус.

    В настоящий момент заражены 19221 человек (+2680 за сутки; чем вызван резкий рост, минздрав не объясняет). Возможно, речь идет о новой, уже седьмой волне эпидемии коронавируса в Израиле. Хотя шестая волна не была такой явно выраженной, как пятая.

    10867 заболевших COVID-19 умерли (+3 за сутки).

    adv_12 m_ar_2

    325 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

    Состояние 89 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 18 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

    adv_13 incontent_1

    Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,19.

    adv_14 m_ar_3

    Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 90% тяжелобольных старше 60 лет.

    Вакцинация

    adv_15 incontent_2

    По данным минздрава Израиля на 8 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6710075 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6141477 человек (66% населения страны). 4495077 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 813632 человек (9% населения страны).

    adv_16 m_ar_4

    В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

    Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

    adv_17 incontent_3

    Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

    adv_18 m_ar_5

    Отмена карантинных мер

    Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

    adv_19 incontent_4

    Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
    - больницы, поликлиники и аптеки;
    - организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
    - учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
    - международные авиарейсы (отменено с 24 мая);
    - также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

    adv_20 m_ar_6

    Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

    С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

    adv_21 incontent_5

    При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

    adv_22 m_ar_7

    С 3 июня отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

    В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.

    adv_23 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 7 Июня 2022
    В связи с ростом заболеваемости коронавирусом населению в группах риска рекомендуют носить маски в помещении
    adv_24 ar_middle_wwh
    adv_25 ar_middle_yandex
    adv_26 ar_middle_mobile_yandex
    adv_27 ar_right_wwh
    adv_28 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:45 Специалисты проголосовали против пятой дозы вакцины от коронавируса, но за третью дозу для детей
    12:26 Подозрение на теракт в Берлине, десятки пострадавших
    11:57 Профсоюз учителей парализует работу учебных заведений в некоторых городах центра страны. Список
    11:44 Глава правительства проведет совещание со специалистами минздрава
    11:31 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 105-й день войны
    10:13 Задержан житель Хеврона, отнявший оружие у полицейского
    10:11 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 105-й день войны
    09:42 БАГАЦ отклонил ходатайства семей убийц Вячеслава Голева, их дома будут разрушены
    adv_29 ar_right_2
    adv_30 ar_right_3
    adv_31 ar_right_4
    adv_32 ar_right_5