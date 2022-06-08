Новая волна эпидемии коронавируса в Израиле на фоне отмены карантинных мер: более 19 тыс. зараженных, индекс 1,2

В среду, 8 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4161973 случаев заражения коронавирусом.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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За последние сутки проведены 25349 тестов. В 20% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 19221 человек (+2680 за сутки; чем вызван резкий рост, минздрав не объясняет). Возможно, речь идет о новой, уже седьмой волне эпидемии коронавируса в Израиле. Хотя шестая волна не была такой явно выраженной, как пятая.

10867 заболевших COVID-19 умерли (+3 за сутки).

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325 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 89 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 18 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,19.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 90% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

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По данным минздрава Израиля на 8 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6710075 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6141477 человек (66% населения страны). 4495077 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 813632 человек (9% населения страны).

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В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

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Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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Отмена карантинных мер

Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- международные авиарейсы (отменено с 24 мая);

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

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Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

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С 3 июня отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.