Израильское исследование: собаки чуют онкологию в 93% случаев

Израильская стартап-компания SpotitEarly, разрабатывающая алгоритм расшифровки поведения собак, основанный на технологиях искусственного интеллекта, представила промежуточные результаты клинического исследования, проводимого с помощью его технологии в двух больницах в Израиле.

В рамках исследования входящие в команду стартапа собаки нюхают маски, в которые дышали пациенты, а затем технология SpotitEarly расшифровывает реакцию собак.

За полтора года в исследовании приняли участие 575 человек, из которых 174 человека имели один из четырех онкологических диагнозов – рак молочной железы, рак легких, рак простаты или рак кишечника, в том числе – на ранних стадиях. Остальные участники не имели онкологических заболеваний и являлись тестовой группой.

adv_11 m_ar_1

Как сообщает портал Ynet, в 92,8% случаев собаки точно определяли онкологических больных, в том числе – больных на ранней стадии, когда симптомы заболевания еще не проявились.

adv_12 incontent_1

Вместе с тем, следует отметить, что в раскрытой компанией информации не говорится о наличии и частоте "ложных" диагнозов.

Одним из основателей SpotitEarly является бывший командир кинологического спецназа ЦАХАЛа "Окец" полковник запаса Ариэль Бен-Даян. За несколько лет своего существования компания мобилизовала у инвесторов 6 миллионов долларов.

adv_13 m_ar_2

Следует отметить, что течение многих лет публикуются сведения о способности собак распознавать рак благодаря тонкому обонянию. Многие специалисты считают, что собаки действительно могут чувствовать онкологическое заболевание, если прошли соответствующую дрессировку.