Лидер партии РААМ Мансур Аббас: "Я не хочу быть частью какого-либо блока"

Мансур Аббас, лидер партии РААМ, получившей на выборах в Кнессет 24-го созыва четыре мандата, и от решения которого может зависеть то, как будет выглядеть израильское правительство, вечером 1 апреля выступил со специальным заявлением. Брифинг проводился в гостинице "Рамада" в Нацерете. За охрану и безопасность собравшихся отвечало "Исламское движение", которое возглавляет Мансур Аббас.

В своей речи, произнесенной на иврите и арабском, лидер партии РААМ говорил о появившейся возможности создания атмосферы для мирного сосуществования представителей трех религий и двух народов. В начале своей речи он упомянул праздники Песах, Пасха и приближающийся Рамадан.

"Я, Мансур Аббас, араб и гражданин Израиля, глава крупнейшего политического движения в арабском секторе, решительно выступаю за мир и взаимную безопасность. Я протягиваю вам руку от имени наших товарищей из арабской общины, проголосовавших за нас, чтобы совместными усилиями создать условия для мирного сосуществования на Святой Земле для представителей трех религий и двух народов", - заявил лидер РААМ.

Мансур Аббас говорил о том, что его партия выступает против ненависти и насилия в отношении всех людей, вне зависимости от национальности, религии и политических взглядов. "Я стою здесь, чтобы сказать: пришло время услышать друг друга", - сказал он.

"Реальность изменилась, но мы отказываемся это принять. Государство Израиль изменилось. Мы не обязаны во всем друг с другом соглашаться, безусловно, у нас будут разногласия по многим вопросам, но мы обязаны ради нас самих и ради наших детей воспользоваться шансом узнать друг друга. Если мы не научимся преодолевать невежество и расизм, мы оставим новому поколению сложную и опасную реальность", - сказал лидер партии РААМ.

В своей речи Мансур Аббас не упомянул о палестино-израильском конфликте, а говорил исключительно о возможности мирного сосуществования между израильскими арабами и евреями.

Лидер партии РААМ также не сказал о том, кого он намерен порекомендовать президенту для формирования правительства. "Я не хочу быть частью какого-либо блока, ни правого, ни левого. Я представляю здесь другой блок - блок, который проголосовал за меня, чтобы я служил своему народу", - заключил он.