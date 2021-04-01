СМИ: блок противников Нетаниягу готов поддержать кандидатуру Беннета

Глава "Еш Атид" Яир Лапид согласится предоставить лидеру "Ямины" Нафтали Беннету возможность быть первым в ротационном правительстве в том случае, если Беннет пообещает не использовать это согласие для получения дополнительных уступок от премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В окружении Беннета, в свою очередь отмечают, что он не намерен давать каких-либо обещаний до тех пор, пока не получил рекомендацию "Еш Атид" у президента.

Как сообщают некоторые СМИ, в ближайшие выходные состоится встреча Яира Лапида и Нафтали Беннета, в ходе которой будет предпринята попытка прийти к соглашению о формировании коалиции. На протяжении пасхальной недели Беннет находился в отпуске на юге Израиля, и по утверждению приближенных, не занимался вопросами коалиционных переговоров.

Накануне была опубликована информация, согласно которой все партии блока противников Нетаниягу за исключением Объединенного списка, готовы поддержать кандидатуру Нафтали Беннета. В этом случае, его будут поддерживать 58 депутатов, и он вероятнее всего получит от президента мандат на формирование коалиции.

1 апреля Яир Лапид встретится также с представителями Объединенного списка. Во встрече не примет участия Самех Абу Шхадэ, единственный депутат от партии БАЛАД, прошедший в Кнессет 24-го созыва. Ожидается, что пятеро депутатов списка порекомендуют Яира Лапида, а Абу Шхадэ не порекомендует никого.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также не оставляет попыток сформировать устойчивый блок сторонников, и в первую очередь, привлечь Беннета на свою сторону. Как сообщил журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль, Нетаниягу предложил Беннету присоединиться к "Ликуду". Причем "Ямине" предложены семь бронированных мест среди 37 мест в списке "Ликуда" на следующих выборах, высокопоставленные министерские посты, а также возможность кооптировать 20 тысяч новых членов партии, которые дадут "Ямине" представительство в ЦК "Ликуда". Речь идет о требованиях, которые Беннет и Шакед выдвигали в 2013 году. В настоящий момент Беннет никак не отреагировал на это предложение.

Одновременно продолжается дискуссия вокруг возможного союза "Ликуда" с партией РААМ. Вечером 1 апреля глава партии Мансур Аббас выступит с речью на иврите, в которой обратится к израильтянам. Ожидается, что он заявит о признании "Исламским движением" еврейского государства, что даст Нетаниягу основание опираться на РААМ в процессе формирования коалиции. В "Ционут Датит" продолжают возражать против создания такой коалиции. Более того, представители партии "Ноам", глава которой Ави Маоз входит в список "Ционут Датит", продолжают ужесточать свои требования. 1 апреля представители "Ноам" сообщили, что условием их присоединения к коалиции будет создание так называемого Общеизраильского штаба по борьбе с очагами иностранного влияния. В то же время, весь список "Ционут Датит" обещает рекомендовать Биньямина Нетаниягу.